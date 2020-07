Call of Duty-Modern Warfare : des photos du mod zombie ont leaké?

Le reboot de la série était à l’origine censée obtenir un mode zombie aussi, finalement et probablement à cause de cela Warzone a dû céder. L’ancienne tête pensante d’infinity ward, Aaron Beck, en a maintenant partagé quelques images, selon lesquelles le mode zombie était dans une première phase de production, mais n’a finalement pas été intégré au jeu. « Je pensais que ce serait amusant de jouer avec le gameplay classique de zombies Call of Duty qui fait allusion à une sorte de soldat des forces spéciales russes et à son duo de robots à quatre pattes tenant des soldats zombies piégés en laisse autour du cou. » En attendant, il n’est probablement plus prévu que le mode zombie soit remis sous une forme ou une autre. Peut-être à la prochaine succursale, dont l’annonce est en retard. Voir aussi Naughty Dog Le prochain jeu pourrait être le dernier d'entre nous, partie 3 ou quelque chose de nouveau

À quand la sortie ?

Modern Warfare Season 4, mais un nouveau concept artistique est apparu, qui suggère que le redémarrage de la sous-franchise par Infinity Ward n’a peut-être pas toujours été ancré dans le réalisme.

L’artiste principal du studio, Aaron Beck, a partagé « un concept art inutilisé depuis le début de la production » qui nous montre un aperçu des zombies dans le tireur.

Modern Warfare aurait pu avoir des zombies



Partagé sur son Instagram, Beck explique que son idée était que les forces spéciales russes auraient des compagnons robotiques. Sur l’image, ces machines tiennent trois zombies en captivité.

La rumeur veut que Call of Duty 2020 s’appelle Call of Duty : Black Ops Cold War. C’est la rumeur qui circule en ce moment même, alors que nous attendons avec impatience une révélation officielle. Le jeu Call of Duty de cette année est développé par Treyarch et les fuites ont été assez régulières toute l’année, ce qui nous donne une idée précise de ce à quoi le jeu ressemblera. Voici tout ce que nous savons sur Call of Duty 2020, y compris le nom de Call of Duty : Black Ops Cold War, les fuites, les rumeurs sur le décor, et plus encore.

Si l’on se réfère aux deux dernières années, la date de sortie de Call of Duty 2020 sera mi-octobre de cette année, après que Black Ops 4 et Modern Warfare aient avancé de quelques semaines la date habituelle de sortie en novembre.

Call of Duty 2020 Leak Hints Game Will Focus on JFK Assassination 👀https://t.co/FR5EMl7e7w — DBLTAP.COM (@DBLTAPesports) July 6, 2020

Quant à la date à laquelle nous sommes susceptibles d’entendre des nouvelles officielles sur Call of Duty 2020, nous l’attendons sérieusement d’un jour à l’autre. C’est la dernière fois cette année que nous n’avons pas eu l’occasion de découvrir le nouveau Call of Duty. C’est compréhensible en raison de la pandémie mondiale qui a mis un frein aux travaux cette année, mais Treyarch et Activision voudront sans doute révéler le jeu bientôt.