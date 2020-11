Call of Duty: Mobile arriverait en Chine en décembre

Image via Activision

Call of Duty: Mobile arrive enfin en Chine en décembre, selon l’analyste senior de Niko Games, Daniel Ahmad.

CoD: Mobile est développé par Tencent en partenariat avec Activision Blizzard. Il est sorti dans le monde entier le 1er octobre 2019. En Chine, cependant, le jeu a été approuvé pour la sortie il y a un peu plus de deux mois, selon le South China Morning Post.

Ce n’est pas surprenant car la Chine a des lois de réglementation strictes. PUBG Mobile, qui est également développé par Tencent, a dû être retiré du pays car il ne pouvait pas garantir les droits de monétisation. Tencent a publié plus tard une version plus «patriotique» du jeu appelée Peacekeeper Elite (aussi connu sous le nom Jeu pour la paix).

Call of Duty: Mobile a déjà franchi 50 millions de pré-inscriptions en Chine. Tencent a également approuvé le jeu du chanteur taïwanais populaire Jay Chou.

Lors de l’appel aux résultats d’Activision plus tôt ce mois-ci, le président de la société a déclaré qu’ils «voyaient un fort potentiel pour Call of Duty: Mobile [in China]. »

«Nous voyons une voie claire pour continuer à accroître la portée, l’engagement et l’investissement des joueurs de Call of Duty sur mobile dans le plus grand marché du jeu mobile au monde (Chine)», avait déclaré Kostich.

La date de sortie exacte du jeu de tir en Chine n’a pas encore été révélée.

