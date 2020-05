Call Of Duty: les développeurs de Warzone confirment que des duos arrivent

Pour ceux qui ont exigé que le mode Duos arrive Call Of Duty: Warzone, vos demandes obtiennent une réponse. La nouvelle est venue d’une interview GamerGen, dans laquelle ils ont parlé avec le directeur narratif d’Infinity Ward Taylor Kurosaki et le directeur créatif de Raven Software, Amos Hodge, pour en savoir plus sur certains des nouveaux contenus à venir dans le jeu et sur ce qui se passe avec la saison quatre. Au cours de l’interview, ils ont répondu à la demande des fans qui souhaitent voir Duos dans le jeu, à laquelle ils ont déclaré qu’il allait en effet Warzone. Cependant, pour ceux d’entre vous qui sautent de joie, cela ne va pas être un ajout immédiat. Selon eux, il y a encore un certain nombre de problèmes à résoudre avant de pouvoir le lancer. Parce que vous ne pouvez pas simplement prendre un morceau de programmation et le déposer dans un autre jeu sans qu’il y ait de complications. Voici un extrait de l’interview qui parle de l’ajout.

Les gens veulent des Duos, vous les introduisez dans Plunder pendant quelques jours, vont-ils faire un retour? AH: Nous avions Duos sur Plunder, mais je ne sais pas où est Duos, nous avons eu quelques bugs pour travailler avec Duos. Mais nous écoutons la communauté – si vous l’avez remarqué, nous avons lancé avec seulement Trios, puis nous avons ajouté Solos, nous avons ajouté Quads, donc nous arriverons à un endroit où nous ajouterons Duos à l’avenir. Il n’y a tout simplement pas d’heure exacte que je peux vous donner pour l’instant, mais Duos arrive. Vous avez déjà vu dans Plunder, mais il y a juste des choses que nous devons trouver, trouver le bon timing et tout le reste. TK: Comme l’a dit Amos, c’est un tout nouveau jeu, il est sorti depuis un peu plus d’un mois maintenant. Contrairement au mode mature comme le multijoueur de base dans Appel du devoir, nous essayons de comprendre quels sont ces modes de base. C’est drôle – je sais qu’Amos est actif sur les réseaux sociaux, et je le suis aussi – quand vous ajoutez des Quads, les gens sont comme « Où sont les Trios? » Et puis vous allez aux Trios et ils disent « Où sont les Quads? » ! Tout le monde veut jouer au jeu d’une manière légèrement différente, ce qui est vraiment cool et excitant, alors nous essayons de comprendre quels sont les modes standard et quels modes fonctionnent le mieux en un rien de temps, en le mélangeant une sorte de situation. Nous l’écoutons et le peaufinons continuellement, et comme l’a dit Amos, nous soutenons ce jeu de plein fouet. C’est incroyable de voir la puissance de ces deux studios entièrement concentrés sur ce jeu en ce moment.

Le post Call Of Duty: Warzone Devs Confirm Duos Is Coming est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook