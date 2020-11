Call of Duty League révèle les paramètres compétitifs, les Challengers Scouting Series et les événements Elite

Une semaine après la sortie de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, la Appel du devoir League a annoncé les détails clés de la saison à venir.

La partie la plus cruciale de l’annonce a été les paramètres de compétition officiels de la ligue, qui seront utilisés dans toutes les compétitions CDL et Challengers au cours de la saison à venir. Les équipes s’affronteront dans trois modes de jeu différents: Hardpoint, Search and Destroy et Control.

Après avoir fait ses débuts en Black Ops 4, Control a été remplacé dans le jeu de règles compétitif par Domination en Guerre moderne. Avec le format de la série best-of-cinq, il ne sera joué qu’une seule fois tandis que Hardpoint et Search and Destroy seront joués deux fois chacun si nécessaire.

Comme d’habitude, de nombreuses armes, avantages et autres objets ont été interdits, notamment les mitrailleuses légères, les fusils à pompe et plusieurs scores. L’interdiction de la grenade Semtex est cependant une surprise pour de nombreux joueurs compétitifs.

Voici les cartes des trois modes de jeu compétitifs.

Point dur

Cartel

Échec et mat

Carrefour

Garnison

Moscou

Rechercher et détruire

Échec et mat

Carrefour

Garnison

Miami

Moscou

Contrôle

De plus, la CDL a expliqué comment sa scène amateur, Challengers, fonctionnera cette saison. En décembre, la ligue présentera les Challengers Scouting Series, un programme dans lequel les entraîneurs de la CDL «recruteront des équipes à partir d’un pool de joueurs invités et affronteront des équipes rédigées par des entraîneurs rivaux et des directeurs généraux dans le Appel du devoir Ligue. »

L’événement se tiendra en ligne pour les joueurs nord-américains et européens pendant quatre jours en décembre. Les joueurs seront invités en fonction du nombre de points Challengers qu’ils ont gagné la saison dernière.

Une autre nouvelle partie des Challengers sont les événements Elite, une série de compétitions avec «support de compétition exclusif» pour les meilleures équipes de Challengers. Ce sera en plus des Challengers Cups et des échelles qui reviendront pour une deuxième saison.

Pour plus de détails, visitez le site Web du CDL.

Partager : Tweet