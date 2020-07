Call of Duty League Playoffs Bracket et classement de la saison

in

Avec la victoire d’Atlanta FaZe contre OpTic Gaming Los Angeles, les graines de 4,6 millions de dollars Appel du devoir Les séries éliminatoires de la ligue sont fixées.

L’OGLA, qui était à égalité à trois avec la Légion de Paris et le Toronto Ultra pour la huitième place, a perdu sa chance de rester en dehors de la fourchette des perdants avec une défaite en demi-finale dans la série Toronto Home aujourd’hui. L’Ultra a officiellement obtenu la huitième place avec la défaite de l’OGLA et bien qu’ils aient une chance de gagner plus de points CDL aujourd’hui, Toronto ne peut obtenir que huitième maintenant.

Comme l’Ultra, FaZe a l’opportunité de gagner 20 points CDL supplémentaires avec une victoire en grande finale aujourd’hui, mais une victoire ne changera pas leur classement en séries éliminatoires puisqu’ils ont obtenu la tête de série de la ligue avec la défaite de l’Empire de Dallas plus tôt dans la journée.

Voici la finale Appel du devoir Classement final de la saison régulière de la ligue et matchs de la ronde éliminatoire d’ouverture.

Classement final de la saison régulière de la CDL

La graine

Équipe

Points CDL

1) Atlanta FaZe 280 ou 300 2) Dallas Empire 260 3) Florida Mutineers 230 4) Chicago Huntsmen 230 5) New York Subliners 140 6) London Royal Ravens 120 7) Minnesota RØKKR 120 8) Toronto Ultra 100 ou 120 9) OpTic Gaming Los Angeles 100 10) Paris Legion 100 11) Seattle Surge 50 12) Los Angeles Guerrillas 50

Support pour les séries éliminatoires CDL

Contrairement aux itérations passées du tournoi de championnat du monde, le 2020 Appel du devoir Le championnat de la ligue sera joué en ligne et dans un format de double élimination modifié en raison de la pandémie mondiale COVID-19.

Les années précédentes, le tournoi commençait avec 32 équipes jouant dans huit groupes de quatre équipes chacun. L’événement de cette année mettra en vedette les 12 équipes de la ligue évoluant dans le même groupe, bien que des classements différents en saison régulière pourraient gagner des avantages ou des inconvénients pour les équipes.

Les deux premières têtes de série, par exemple, se qualifient automatiquement pour les finales du palmarès des vainqueurs, ce qui les place à seulement trois victoires d’un titre mondial. Les quatre équipes qui ont terminé en bas du tableau de la ligue, cependant, commenceront le tournoi dans la fourchette des perdants, ce qui rendra encore plus difficile l’accès à la grande finale.

Capture d’écran via CoD Gamepedia

L’événement devrait commencer le 19 août et sera divisé en deux parties: les éliminatoires de la CDL et le week-end du championnat de la CDL. Les éliminatoires se dérouleront du 19 au 23 août. Les quatre dernières équipes restées debout participeront ensuite au week-end de championnat les 29 et 30 août pour déterminer le premier champion de la CDL.

