Call of Duty: le streamer Warzone remporte un match après sa mort

Image via Activision

Parfois, dans le jeu, vous faites tous les bons mouvements et vous tombez toujours pour vaincre.

Et puis il y a des moments où vous êtes surpassé mais quand même en quelque sorte vainqueur, c’est ce qui est arrivé à un Call of Duty: Warzone streamer aujourd’hui. Et c’est une chose de beauté.

Dans un contre un dans les derniers cercles du jeu, Its_Iron roulait dans un camion lorsque l’ennemi a appelé une frappe aérienne et l’a renversé. Le streamer admit sa défaite avec grâce et honneur – mais ce n’était pas encore fini.

Depuis Its_Iron avait un kit d’auto-relance, il était encore techniquement dans le jeu. Et c’est à ce moment-là que la seconde moitié de la frappe aérienne est arrivée et a démoli l’ennemi qui l’avait appelée. Ensuite, l’écran de victoire est apparu pour Its_Iron.

«Quelle pièce de théâtre», dit-il. « Bon produit. Bon produit. Je ne peux même pas être contrarié par celui-là, diable une pièce de théâtre. Je ne l’ai même jamais vu appeler la chose non plus. Je ne l’ai même jamais vu – j’ai gagné? Non. Il s’est suicidé avec la frappe aérienne?

Its_Iron ne savait même pas ce qui s’était passé au début jusqu’à ce que sa conversation lui fasse remarquer qu’il avait gagné, entre des messages de rire et d’incrédulité.

Même après avoir obtenu le W, Its_Iron était humble, affirmant que son adversaire «méritait cela» après le jeu. Qu’il le mérite ou non n’a pas d’importance à la fin, cependant, car le Warzone star a remporté sa 2470e victoire.