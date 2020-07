Call of Duty Le nom de code de la porte rouge refait surface dans la liste des vitrines

En juin, supposé art clé pour cette année Appel du devoir l’entrée a fait surface grâce à une inscription dans le backend du PSN. L’identifiant de contenu joint aux informations suggère Appel du devoir 2020 passe par le nom de code «The Red Door». Ce même nom de code fait à nouveau le tour, cette fois via une liste Microsoft Store. Sur la vitrine, «The Red Door» apparaît avec sa propre page Xbox Live, avec un actif artistique et un synopsis cryptique.

Voir une capture d’écran de la liste «La porte rouge» ci-dessous:

Mis à part le nom de code et une description étrange, qui peuvent ou non servir d’indice légitime, la liste semble vérifier. La page marque «The Red Door» en tant que «Shooter» d’Activision Publishing Inc, par exemple. Il n’y a pas d’autres détails à noter, à part le bas de la page indiquant une taille de fichier de 81,65 Go sur Xbox One.

Juillet touche à sa fin, mais Activision reste silencieux sur ce que cette année Appel du devoir versement implique. Il n’a pas reçu autant d’indices sur les vitrines de jeux de Microsoft ou de Sony plus tôt cet été. Peut-être y a-t-il quelque chose en réserve pour le prochain événement de Microsoft le 23 juillet? Nous le saurons avec certitude dans une semaine seulement. Cependant, une récente fuite prétend qu’Activision ne dévoilera probablement rien avant août.

Un autre lot de fuites semble corroborer les rumeurs concernant Appel du devoir Cadre de la guerre froide en 2020. Selon les rumeurs en question, les fans peuvent s’attendre à un projet nommé Call of Duty: Black Ops Cold War. Mais, comme c’est toujours le cas, les spéculations anciennes et nouvelles devraient être prises avec un grain de sel pour l’instant.

[Source: Microsoft Store via VG247]