Call of Duty – L’avenir de Warzone, Cold War & Co.

Activision donne un aperçu aujourd’hui Call of Duty: Warzone, Guerre moderne et Guerre froidequi apparaîtra dans quelques jours.

Avec le lancement de Call of Duty: Guerre froide Black Ops le 13 novembre et en poursuivant la publication de Call of Duty: Black Ops Cold War Saison 1 Le 10 décembre, les joueurs de Warzone seront nouveaux dans tous les modes de l’expérience Battle Royale Guerre froide-Affichage du contenu.

Warzone Donc les deux dans le futur Call of Duty: Guerre moderne aussi bien que Call of Duty: Guerre froide Black Ops support, ainsi que de nombreuses innovations disponibles à partir de la version. Par exemple, les mondes sont constitués Warzone, guerre moderne et Guerre froide Black Ops fusionné, ce qui permet aux joueurs d’augmenter leur progression et leur XP dans les trois mondes en même temps, quel que soit le titre auquel ils jouent actuellement. Les opérateurs utilisés dans Guerre moderne et Guerre froide Black Ops débloqués peuvent être emmenés à Verdansk, y compris leurs skins.

De plus, les joueurs peuvent s’attendre au plus grand arsenal d’armes jamais vu dans Call of Duty: toutes les armes Guerre moderne et Guerre froide Black Ops sera en Warzone être disponible. Le système Battle Pass sera également poursuivi, grâce auquel toutes les mises à jour et le contenu qui seront ajoutés régulièrement après la sortie seront visibles dans les trois jeux. Il en va de même pour la grande majorité des achats en jeu, ceux également en Warzone sont jouables, clairement indiqués comme tels.

Prêt pour la prochaine génération de lutte mondiale? Pour les joueurs, ce sera possible dans le futur Guerre froide Black Ops à la fois dans le jeu principal et dans Warzone pour jouer avec tout le contenu Guerre modernequ’ils se sont accumulés au fil du temps.