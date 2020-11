Call of Duty: la taille massive des fichiers PC de la guerre froide est réduite de moitié avant le lancement

Activision a discrètement changé la plus controversée des spécifications PC de Call of Duty: Black Ops – Cold War. À l’origine, l’installation maximale pour toutes les cloches et sifflets occuperait 250 Go de stockage de votre PC. Répondre aux spécifications Ultra RTX de l’éditeur est, essentiellement, ce que vous voudriez faire si vous voulez jouer au jeu avec un FPS élevé en résolution 4K avec traçage de rayons, mais vous n’aurez pas à cracher autant de disque dur. espace pour le faire maintenant.

Les développeurs disent maintenant que vous n’avez besoin que de 125 Go d’espace pour COD: Cold War (via Charlie Intel), même avec le pack de textures haute résolution installé. Les installations standard ont également diminué, passant de 175 Go à 82 Go, et si vous voulez juste le multijoueur, ce ne sera plus que 35 Go. Si vous souhaitez connaître toutes les spécifications, vous pouvez consulter notre article sur la configuration système requise pour Call of Duty: Black Ops – Cold War.

Si tout cela semble encore trop exigeant sur votre disque dur ou votre SSD, la bonne nouvelle est que vous aurez plus de contrôle dessus que vous ne l’avez fait avec Call of Duty: Modern Warfare et Warzone sur PC. Bien que le jeu de guerre ait récemment la possibilité de désinstaller certains modes, vous pourrez modifier la taille d’installation de COD: Cold War au lancement.

Nous nous sommes entretenus avec le directeur UI / UX de Beenox, Marc Alexandre Milot, dont le studio se débat avec le port PC. Il confirme que la fonctionnalité sera là, la qualifiant de «très importante», et oui, nous pensons qu’elle l’est aussi.

Vous pouvez lire notre interview complète avec Milot pour en savoir plus sur le port PC de Call of Duty Cold War.

La date de sortie de Call of Duty: Cold War n’est pas encore là, mais vous pouvez vous préparer avec nos guides Call of Duty: Black Ops – Cold War et Call of Duty: Black Ops – Cold War guns.

Partager : Tweet