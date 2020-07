Call of Duty: La promotion des Doritos de la guerre froide de Black Ops semble avoir fui

Cette année, Appel du devoir les fans ont attendu exceptionnellement longtemps pour le dévoilement officiel du prochain titre. Cependant, toutes les fuites, indices et teasers pointent vers ce que l’on appelle Guerre froide Black Ops.

Alors que Treyarch et Activision n’ont pas encore révélé si Guerre froide Black Ops est le nom du titre de cette année, on dirait qu’un sac de Doritos a pu confirmer qu’il s’agit bien du titre officiel.

Dans les images d’abord partagées par Modern Warzone, puis publiées par l’initié connu et fiable TheGamingRevolution, nous pouvons voir une promotion d’événement 2XP pour Guerre froide Black Ops cela commence le 5 octobre et se termine le 31 janvier 2021. Activision a organisé des promotions similaires au cours des années passées, et selon les modèles précédents, le titre de cette année devrait également sortir d’ici la fin octobre.

Ce sont les deux images promotionnelles Doritos Double XP que j’ai reçues plus tôt d’une source anonyme pour Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. J’étais trop préoccupé par les problèmes de droits d’auteur pour les publier plus tôt, mais depuis que CharlieIntel les a partagés, je (suppose?) Qu’ils sont en sécurité. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU – TheGamingRevolution (@ TheGamingRevo3) 26 juillet 2020

Les autres détails partagés par Modern Warzone incluent:

La promotion se termine le 31/01/21

Max 160 codes par personne

Limite de 1 HR 2XP par jour

40 heures au total

1 an de cadeau Double XP

Classement ESRB en attente

Si l’on en croit les rapports et les teasers récents, Activision se prépare bientôt à un dévoilement officiel.Nous saurons donc en temps voulu si ces images sont réelles. Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons plus d’informations.

[Source: Modern Warzone]