Call of Duty: la première arme mythique de Mobile est arrivée

in

Capture d’écran via Activision

Call of Duty: Mobile’s La première arme mythique arrive demain dans la boutique du jeu, a annoncé aujourd’hui Activision. Cependant, il n’a pas été révélé combien coûtera le Fennec – Élu.

Le Fennec est sorti cette saison et est disponible au niveau 21 du Battle Pass. Elle a l’une des cadences de tir les plus élevées de toutes les armes du jeu et l’arme est hautement personnalisable, ce qui la rend efficace pour une variété de styles de jeu.

✨🌠 Profitez des options de courte, moyenne et longue portée tout en profitant des effets dynamiques que cette arme doit fournir. ☝🏼 La toute première arme mythique arrive et vous ne voulez pas la rater! 💫 Le Fennec – Ascended arrivera demain dans le magasin #CODMobile! pic.twitter.com/g6BZDpXl9N – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 5 novembre 2020

L’arme pourra probablement être achetée via des points COD, qui ne peuvent être obtenus qu’avec de l’argent réel. Bien que cela puisse être décevant pour les joueurs free-to-play, il est à noter que la variante mythique et l’arme normale auront les mêmes statistiques. Le Fennec – Élu, comme tous les autres skins d’armes du jeu, n’offre qu’une amélioration cosmétique.

Call of Duty: Mobile célèbre actuellement sa saison anniversaire. Le jeu a eu un an le 1er octobre et la saison se terminera le 10 novembre à 19 h CT. La prochaine saison devrait commencer 24 heures plus tard, bien qu’Activision n’ait révélé aucun détail sur la nouvelle saison.

La saison 11 en cours a été remplie d’événements pour célébrer cet anniversaire. Il a également introduit un nouveau mode appelé Cranked dans le jeu.