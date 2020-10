Call of Duty: Cold War Saison 1 commence en décembre, parallèlement à l’intégration de Warzone

La date de début de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops – Cold War est fixée à décembre, environ un mois après le lancement initial du jeu le 13 novembre. Comme pour Modern Warfare, le premier lot de contenu saisonnier aura un mois de retard – la différence cette année, il y a aussi Warzone à considérer. Il semble que les changements de Warzone auxquels nous nous attendons devront également attendre décembre.

Activision a confirmé que la saison 1 débuterait à la fois pour Cold War et Warzone en décembre dans le cadre de l’appel aux résultats financiers d’aujourd’hui. La progression entre les jeux fonctionnera comme elle l’a fait avec Modern Warfare et Warzone, car tous vos déblocages de la guerre froide seront transférés à la bataille royale. Warzone ne supprimera pas non plus l’accès à vos éléments Modern Warfare, et vous pourrez choisir entre vos chargements Modern Warfare et Cold War lorsque vous entrerez.

Ce ne sont que des détails préliminaires – plus d’informations seront distribuées à la communauté dans «la semaine ou les deux prochaines», qui sera juste avant le lancement de Cold War.

Activision dit que nous commencerons à voir l’impact de l’intégration entre Warzone et Cold War lorsque la saison 1 commencera, il est donc peu probable que nous verrons quelque chose d’aussi substantiel que, par exemple, une refonte de la carte avant décembre.

Nous avons également reçu de nombreux détails sur le port PC du nouveau jeu aujourd’hui – consultez la configuration système requise pour Call of Duty: Black Ops – Cold War ou notre entretien avec le studio portuaire Beenox pour en savoir plus.