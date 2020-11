Call of Duty: Cold War pourrait commencer à vous permettre de partager des chargements personnalisés sur les réseaux sociaux

Il semble qu’Activision cherche un moyen pour les joueurs de Call of Duty de partager les chargements des jeux FPS sur les réseaux sociaux pour que d’autres puissent les télécharger et les utiliser. Un brevet récent du développeur Treyarch décrit un moyen de partager des configurations personnalisées entre les joueurs, peut-être même pendant un match.

Le brevet a été déposé par David Vonderhaar, directeur de la conception de jeux chez Treyarch qui supervise le mode multijoueur dans chaque Call of Duty: Black Ops, y compris le dernier, Call of Duty: Black Ops – Cold War, et est décrit comme une «méthode de création et de partage une configuration d’arme de jeu vidéo personnalisée dans une session de jeu d’un jeu vidéo multijoueur via au moins un réseau social ». En d’autres termes, un outil pour exporter votre chargement personnalisé vers le réseau social de votre choix, que ce soit pour le montrer ou laisser vos amis le copier.

Le brevet poursuit en expliquant que les joueurs devant reconstruire toute configuration d’arme qu’ils rencontrent peuvent conduire à une «expérience de joueur médiocre ou insatisfaisante» et à «une diminution du désir de continuer à jouer au jeu vidéo». Selon la description ici, cette interface inclura également la possibilité de stocker et de partager les statistiques de performance des chargements personnalisés. Twitter, Facebook, Instagram et Tumblr sont nommés comme des endroits où vous pouvez partager votre chargement XM4 préféré, chargement MP5 ou chargement AK-74u.

Ce dépôt est lié aux demandes en 2015, 2016 et septembre 2019, ce qui indique peut-être que cet add-on se rapproche de sa concrétisation. Call of Duty: Black Ops 3 a vu l’introduction de Gunsmith, un moyen amélioré d’examiner et d’ajuster les armes dans les jeux de guerre. Cela pourrait, dans la pratique, faire partie de la prochaine évolution de cette interface.

Call of Duty: Black Ops – Cold War est sorti ce mois-ci, et notre Jordan Forward avait de bonnes choses à dire. Nous avons des guides sur les meilleures cartes Call of Duty: Black Ops – Cold War, les meilleures armes Call of Duty: Black Ops – Cold War et les meilleures cartes Call of Duty: Black Ops – Cold War pour vous donner un coup de main au lieu de en utilisant la configuration prisée de quelqu’un d’autre.

Partager : Tweet