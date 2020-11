Call of Duty Cold War: les bonnes, mauvaises et autres fins expliquées

in

De là, vous et votre équipe attaquerez le monastère à la poursuite de Persée. En cours de route, vous devrez désactiver une série de canons AA afin que vos avions puissent bombarder les radars et empêcher une frappe nucléaire.

Après une fête, vous rencontrerez Adler sur des falaises voisines. Après avoir semblé faire amende honorable pour ses actions et vous rendre hommage pour votre travail, il vous demande de faire un sacrifice de plus pour le «plus grand bien». Peu de temps après, vous et Adler tirez les armes l’un sur l’autre. Bien que nous ne voyions pas ce qui se passe, cela sous-entend fortement que vous vous tuez mutuellement. Parmi toute cette folie, il semble que Persée reste en liberté.

À bien des égards, cela est présenté comme la «vraie» fin du jeu (ou du moins la «bonne» fin), ce qui est en fait un peu étrange. Après tout, cela ne se termine pas seulement par le fait que vous mourez apparemment des mains d’un ancien ami pour en savoir apparemment trop sur les activités de la CIA (ou du moins pour qu’ils puissent créer un martyr), mais nous ne voyons même pas vraiment ce que arrive à Persée ou à certains des autres joueurs soviétiques clés.

Pourtant, tout ce qui se passe dans cette fin semble à peu près en ligne avec les autres événements du jeu. C’est certainement formidable que vous ayez empêché plusieurs attaques nucléaires, mais que des questions plus importantes persistent concernant vos méthodes, leurs implications et les motivations de vos compagnons.

Call of Duty Black Ops: Cold War – Bad Ending

Encore une fois, c’est assez facile à déclencher Guerre froidemauvaise fin. Pendant la séquence d’interrogatoire d’Adler, il vous suffit de lui mentir et de dire que Persée est à Duga.

