Call of Duty Cold War a-t-il été pressé de sortir?

Pourquoi le changement de plans? Ce n’est pas officiellement clair ce qui s’est passé, mais des sources ont indiqué à Kotaku qu’il semblait y avoir eu beaucoup de bouleversements et de désaccords à la fois au sein de Sledgehammer (dont les cofondateurs venaient de quitter le studio) et entre Sledgehammer et Raven. Encore une fois, c’est quelque peu spéculatif basé sur ce que nous savons, mais il semble que l’espoir était que donner à Treyarch un plus grand contrôle créatif puisse aider à stabiliser le développement du jeu.

Comme indiqué à l’époque, cependant, l’un des premiers problèmes avec cette approche était que Treyarch avait maintenant presque une année complète de moins que d’habitude pour gérer le développement principal de la prochaine Appel du devoir Jeu. Leur temps de développement réduit a été presque assurément encore compliqué par la pandémie COVID-19. Après tout, tout de Halo Infini à Cyberpunk 2077 a été retardé en raison (au moins en partie) de complications causées par la pandémie, il va donc de soi que Treyarch et leurs partenaires auraient été touchés par des obstacles similaires.

Pourtant, malgré les premières spéculations du contraire, Guerre froide n’a apparemment pas été retardé de manière significative par la pandémie ou même par les défis posés par le développement d’un jeu pour deux consoles de nouvelle génération, deux consoles de génération précédente et un PC. Guerre froide est sorti un peu plus tard que celui de 2019 Guerre moderne et 2018 Black Ops 4, mais pas sensiblement plus tard que ce que nous avons l’habitude de voir.

Vous commencez probablement à voir le problème. Comment un jeu à succès a-t-il été sorti sans retard notable alors que tant de facteurs travaillaient contre lui? Qu’est-ce que Treyarch et Activision ont découvert sur l’efficacité du développement de jeux qui a apparemment échappé à bon nombre des plus grands et plus grands développeurs du monde?

Premiers rapports de Guerre froideLes problèmes de cette question suggèrent que la réponse à cette question est «rien». Non seulement Guerre froide ne comportent que 8 cartes multijoueurs et une campagne incroyablement courte, mais sa liste de problèmes techniques comprend une mauvaise optimisation sur PC et les consoles de la génération précédente, un son inférieur à la moyenne, la détection des mauvais coups, divers problèmes et bien plus encore.

Partager : Tweet