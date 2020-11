Call of Duty: Black Ops – Rééquilibrage de la guerre froide à venir dans la saison 1 «sinon plus tôt»

L’équilibrage post-lancement dans un jeu multijoueur est toujours un peu délicat, et les joueurs de Call of Duty: Black Ops – Cold War ont fait connaître leurs premières critiques. Le développeur Treyarch a répondu, affirmant que la saison 1 comportera une série complète de modifications.

Depuis le lancement de Cold War cette semaine, les médias sociaux ont été inondés de joueurs discutant du jeu FPS, et un sujet récurrent est la performance de certaines armes sur le champ de bataille. À partir de maintenant, le consensus général est que la mitraillette MP5 est surpuissante et a besoin de nerf. Michael ‘Nadeshot’ Haag, ancien pro de Call of Duty et fondateur et PDG de l’organisation d’esports 100 Thieves, a déclaré que le MP5 de Cold War pourrait être le « SMG le plus surpuissant de l’histoire de Call of Duty », le streamer Tomographic tweetant simplement « MP5> Tout en Guerre froide ».

Selon les joueurs sur Reddit, la progression joue un rôle, les mises à niveau nécessitant un investissement plus long que celui commun à la série. Treyarch prend note de tous les commentaires et dit que nous pouvons nous attendre à des changements bientôt. «Il y aura des armes, des scores et d’autres changements d’équilibre à venir avec la saison 1, sinon plus tôt», a déclaré Tony Flame, concepteur principal chez Treyarch, dans un tweet. «Vous voyez déjà des tendances intéressantes dans les analyses, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Si vous donnez des commentaires, sachez que nous les voyons et les prenons en considération. »

La saison 1 doit commencer le 10 décembre, donc ce n’est que dans quelques semaines au plus tard. Maintenant vétéran du développement de jeux Call of Duty, Treyarch est parfaitement conscient que tout le monde ne sera pas heureux, peu importe la façon dont les armes sont équilibrées et mises à jour. Le jour du lancement, le directeur de la conception David Vonderhaar a répondu à une critique des tireurs d’élite, affirmant qu’il n’était pas «inquiet à distance», assurant à tout le monde que l’équipe de conception était «câblée, formée et avait plus d’expérience que quiconque dans l’entreprise. Ils feront ce qu’il faut. »

