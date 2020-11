Call of Duty: Black Ops – Les zombies de la guerre froide ont un œuf de Pâques dansant le cercueil

La communauté Call of Duty travaille rapidement – un jour après le lancement de Call of Duty: Black Ops – Cold War, et les joueurs ont déjà découvert de nombreux œufs de Pâques étranges. Une de ces références dans le jeu FPS est un clin d’œil à la danse du cercueil des porteurs ghanéens dans Zombies, avec musique disco et spectacle de lumière.

L’œuf de Pâques a été partagé sur Reddit par l’utilisateur LooperGamer, qui a fait un rapide clip de ce qui se passe lorsque vous déclenchez le secret. Dans la vidéo, un dancefloor soudain a consommé l’un des atterrissages supérieurs de la carte, recouvert d’un éclairage fluorescent alors qu’un rythme groovy arrive d’une source inconnue. Les zombies ont cessé d’essayer de manger voracement les joueurs, optant plutôt pour imiter les mouvements de célébrités d’Internet, les porteurs de cercueils dansants du Ghana, soulevant même une caisse à proximité pour un effet complet.

L’événement se déroule autour d’une machine Pack-a-Punch – vous recherchez cinq orbes bleus cachés dans les environs. Tirez sur tous les cinq, vous obtenez votre ventilation zombie disco. Cela ne gèle pas le match ou quoi que ce soit, alors faites attention à ne pas vous sentir trop à l’aise pour fléchir vos compétences de danse dans le jeu de zombies.

Le retour des zombies dans Call of Duty: Black Ops – Cold War apporte un nouveau chapitre dans l’histoire en cours, Dark Aether. C’est une sorte de saut d’obstacles, et vous pouvez lire tout ce que nous savons à ce sujet ici.

We Got a Disco Zombie Easter Egg de r / blackopscoldwar

Notre Jordan Forward a adoré son temps avec le jeu dans sa critique, écrivant que c’est «une superbe offre de Treyarch et de ses studios de développement». Nous avons des guides sur toutes les cartes Call of Duty: Black Ops – Cold War, chaque Call of Duty: Black Ops – Cold War arme, et le meilleur Call of Duty: Black Ops – Cold War loadout, pour vous mettre à niveau – date et prêt pour l’action.