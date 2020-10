Call of Duty: Black Ops – La configuration système requise pour Cold War PC est pleinement révélée

The Call of Duty: Black Ops – Configuration système requise pour la guerre froide maintenant ici dans son intégralité, après une révélation précoce à temps pour la bêta. À un niveau de base, ils vont sembler assez familiers par rapport à la configuration système requise de Modern Warfare, donc si vous avez déjà joué au jeu précédent, vous devriez être bien ici. Mais les développeurs ont des détails détaillés pour des charges plus de configurations cette fois-ci.

Après la version bêta de 45 Go, les développeurs ont confirmé que l’installation complète nécessiterait 175 Go d’espace disque, mais si vous désinstallez les modes indésirables de la guerre froide, vous pourrez réduire cette taille à 50 Go pour le multijoueur seul.

Les spécifications pour fonctionner à 60 ips sur des paramètres moyens sont assez modérées. Cold War reviendra à un i5 2500k ou un AMD Ryzen R5 1600X associé à une GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super ou Radeon R9 390 / RX 580 pour une fréquence d’images solide, bien que si vous êtes sur une vraie patate, le jeu le fera. fonctionner sur du matériel encore pire.

Les spécifications complètes à chaque niveau sont les suivantes.

Minimum recommandé (60fps à moyen)

LES

Windows 7 64 bits ou Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits

DirectX

DirectX 12 DirectX 12

CPU

Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300 Intel Core i5-2500k ou AMD Ryzen R5 1600X

RAM

8 Go 12 Go

GPU

Nvidia GeForce GTX 670 2 Go / GTX 1650 4 Go ou AMD Radeon HD 7950. Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / GTX 1660 Super ou AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Espace de rangement

50 Go (MP uniquement) 175 Go Recommandé pour le lancer de rayons Recommandé pour les moniteurs à rafraîchissement élevé Recommandé pour 4K RTX

LES

Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits

DirectX

DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12

CPU

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 1800X Intel i7-8700k ou AMD Ryzen 1800X Intel i9-9900k ou AMD Ryzen 3700X

RAM

16 Go 16 Go 16 Go

GPU

Nvidia GeForce RTX 3070 Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 ou Radeon RX Vega64 Nvidia GeForce RTX 3080

Espace de rangement

175 Go 175 Go 250 Go

Vous pouvez consulter nos amis au laboratoire des exigences système pour plus d’informations sur la conformité de votre PC aux spécifications.

Partager : Tweet