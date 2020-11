Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies Survival Guide: Die Maschine

Le dernier opus du Appel du devoir la franchise, Guerre froide Black Ops, a été publié plus tôt ce mois-ci. Et tout comme les titres précédents de Treyarch, ce jeu propose le mode Zombies populaire.

Lors du lancement, Guerre froide Black Ops n’a qu’une seule carte Zombies appelée Die Maschine. Longtemps Appel du devoir Les fans de Zombies reconnaîtront le bâtiment principal près de la zone de départ comme une réinvention de la carte originale du mode, Nacht der Untoten.

Bien que Die Maschine soit la seule carte Zombies disponible en Guerre froide Black Ops pour le moment, il offre toujours une grande expérience et beaucoup de rejouabilité. C’est aussi l’une des cartes les plus faciles de mémoire récente pour les joueurs expérimentés de Zombies. Plusieurs streamers et créateurs de contenu ont atteint plus de 200 rounds dans des jeux uniques, un round auparavant impensable à frapper dans la plupart des cartes Zombies.

Mais il y a beaucoup de réflexion et de stratégie pour essayer de se rendre dans les tours les plus élevés sur Die Maschine. Voici quelques conseils et astuces de base pour vous aider à combattre des hordes de morts-vivants et à survivre à Die Maschine.

Pack-a-Punch

L’une des tâches fondamentales que vous devez effectuer sur la plupart des cartes Zombies consiste à mettre le système sous tension. Sur Die Maschine, vous faites cela en utilisant simplement vos points de jeu pour déverrouiller des zones de la carte jusqu’à ce que vous soyez dans l’accélérateur de particules.

Une fois que vous interagissez avec le gros bouton rouge dans la salle d’alimentation principale, il vous suffira de suivre quelques étapes supplémentaires pour déverrouiller la machine Pack-a-Punch sur Die Maschine. Le Pack-a-Punch est une fonctionnalité importante dans Zombies qui vous permet d’améliorer vos armes et de les rendre plus puissantes, ce qui est essentiel dans les tours ultérieurs.

Pour déverrouiller le Pack-a-Punch sur cette carte, il y a deux terminaux avec lesquels vous devez interagir après la mise sous tension. Une fois que vous interagissez avec les deux, une anomalie apparaîtra au milieu de la salle de l’accélérateur de particules. Marchez jusqu’au portail et interagissez avec lui pour être transporté dans l’Éther noir.

Une fois que vous êtes dans l’éther sombre, trouvez l’indicateur sur votre carte pour un tunnel d’éther et dirigez-vous vers cette zone – il devrait être dans le site du crash ou dans l’étang. Entrez dans ce tunnel et vous serez conduit dans une pièce précédemment verrouillée dans la baie médicale ou le laboratoire d’armes (selon le tunnel que vous obtenez dans ce jeu spécifique). Prenez la partie de la machine dans cette pièce, emmenez-la là où l’Anomalie est apparue et interagissez avec la version transparente de la machine Pack-a-Punch. Cela vous téléportera hors du Dark Aether et débloquera le Pack-a-Punch pour le reste de votre partie.

Sur Die Maschine, vous pouvez améliorer une arme trois fois sur la machine Pack-a-Punch. Chaque amélioration coûte respectivement 5 000, 15 000 et 30 000 points en jeu. Il vous faudra un certain temps pour accumuler suffisamment de points pour vous le permettre, mais une fois que vous aurez amélioré une arme trois fois, ce sera un outil efficace pour tuer les zombies pendant de nombreux tours. Si vous optez pour un jeu de haut niveau, la mise à niveau de vos armes est essentielle à votre survie.

Wonder armes

Même après avoir déverrouillé le Pack-a-Punch, certaines armes sont tout simplement plus puissantes que d’autres dans Zombies. C’est là que les armes miracles entrent en jeu.

Il y a deux armes miracles sur Die Maschine: le Ray Gun et le DIE Shockwave. Vous pouvez obtenir les deux armes miracles de la Mystery Box, mais il y a aussi un œuf de Pâques qui vous permet de déverrouiller le DIE Shockwave gratuitement et vous donne une chance d’obtenir un Ray Gun gratuit.

Pour obtenir un DIE Shockwave gratuit, vous devez d’abord tuer un zombie Megaton et récupérer la carte-clé que sa deuxième version fractionnée tombe une fois éliminée. Ensuite, apportez la carte d’accès au laboratoire d’armes où vous la mettrez dans le casier d’armes et recevrez une télécommande DIE en retour.

Une fois que vous avez la télécommande, dirigez-vous vers le salon (dans le bâtiment d’origine Nacht der Untoten) et activez-le près d’une porte métallique lorsqu’un groupe de zombies vous suit. Cela activera un piège qui aspirera les âmes des zombies. Une fois que suffisamment d’âmes ont été collectées, vous pouvez décharger le piège, qui ouvrira la porte en métal et révélera un squelette contenant l’onde de choc DIE gratuite que vous pourrez ramasser.

L’arme miracle de base est bonne, mais il existe également quatre améliorations élémentaires pour le DIE Shockwave qui nécessitent des étapes supplémentaires pour se déverrouiller. Nous préférons utiliser la version DIE Electrobolt, mais testez les quatre mises à niveau pour voir celle que vous aimez le plus.

Tout comme le DIE Shockwave, vous pouvez obtenir le Ray Gun dans la Mystery Box. C’est rare, à moins que vous ne soyez extrêmement chanceux. Vous pouvez également vous donner une chance d’obtenir un Ray Gun gratuit en faisant l’œuf de Pâques dansant du cercueil. Bien que vous ne soyez pas assuré d’obtenir un Ray Gun à travers cet œuf de Pâques, c’est simple et vaut vraiment la peine.

Une fois que vous avez déverrouillé la machine Pack-a-Punch, tout ce que vous avez à faire est de tirer cinq orbes bleus cachés autour de la zone de l’accélérateur de particules de la carte. Cela vous téléportera automatiquement dans l’Éther noir, où vous trouverez un groupe de zombies recréant le mème des porteurs de cercueils dansants. Ces zombies finiront par laisser tomber une caisse avec laquelle vous pourrez interagir une fois que vous reviendrez du Dark Aether après la fin de la routine.

Lorsque vous interagissez avec cette caisse, une pléthore de récompenses vous sera offerte, notamment la récupération, la récupération de haute qualité, de l’équipement et un avantage gratuit (souvent Juggernog). Vous aurez également la chance de recevoir une arme ultra gratuite, comme le Ray Gun ou DIE Shockwave. Bien que vous ne soyez pas assuré d’obtenir un pistolet à rayons grâce à cette méthode, c’est un œuf de Pâques facile qui vaut la peine d’être fait dans chaque jeu sur Die Maschine pour tenter d’obtenir gratuitement la meilleure arme du jeu. Sinon, vous devrez juste dépenser une tonne de points sur la Mystery Box pour essayer d’obtenir le Ray Gun.

Le Ray Gun et DIE Shockwave sont les armes les plus puissantes de Die Maschine, vous devriez donc essayer de les obtenir dans chaque jeu auquel vous jouez si vous voulez arriver aux derniers tours.

Lieux d’entraînement

Dans Appel du devoir Zombies, l’entraînement fait référence à la pratique de courir en cercle plusieurs fois sans tirer pour permettre à tous les zombies de se reproduire. Une fois qu’ils ont cessé de se reproduire, vous commencez à tirer sur le grand groupe de zombies qui vous suit. C’est une stratégie efficace qui est utilisée, en particulier dans les tours ultérieurs, pour conserver les munitions et éliminer plus facilement plusieurs zombies à la fois.

L’une des raisons pour lesquelles Die Maschine est une carte plus facile est qu’il existe de nombreuses zones différentes où vous pouvez entraîner des zombies. Certains des endroits les plus populaires incluent le Yard (où vous frayez), le Crash Site et l’étang. Une fois que vous avez joué plusieurs fois, vous commencerez à avoir une idée de l’endroit où les zombies apparaissent dans chaque zone, ce qui devrait vous permettre de former plus facilement des hordes de morts-vivants en toute sécurité.

Cependant, l’une des stratégies les plus populaires de Die Maschine consiste à profiter de la zone Penthouse au-dessus du bâtiment Nacht der Untoten. Si vous avez un Ray Gun et la mise à niveau du champ Ring of Fire de niveau 3, vous pouvez rapidement parcourir des vagues de zombies même dans les derniers tours. Assurez-vous simplement de ne pas débloquer la barrière derrière vous dans la zone Penthouse, car cela ruinerait l’efficacité de cette stratégie.

Conseils de base

Profitez de l’Arsenal situé dans la salle de l’accélérateur de particules. Vous pouvez interagir avec ce mannequin pour améliorer votre niveau d’armes ou acheter et améliorer votre armure. Ce sont deux caractéristiques essentielles à votre survie à long terme sur Die Maschine.

Vous devez également vous assurer d’utiliser les différentes tables d’artisanat réparties sur la carte aussi souvent que possible. À partir de ces tables d’artisanat, vous pouvez utiliser votre récupération pour créer des objets utiles comme des cymbales singes ou même un artilleur hachoir – deux objets que vous devriez avoir à tout moment pendant les courses de haut vol.

Lorsque vous démarrez initialement un jeu sur Die Maschine, vous aurez la possibilité de choisir un chargement personnalisé similaire au multijoueur. Vous pouvez utiliser n’importe lequel des Guerre froide Black Ops pistolets et ils seront évidemment efficaces dans les premiers tours, mais certaines options sont meilleures que d’autres. Le fusil de chasse Gallo SA12 est l’une des meilleures armes par défaut que vous puissiez choisir. Le couteau est également une tuerie à un coup pendant plusieurs tours et est excellent pour vous donner autant de points que possible, mais c’est un peu plus risqué à utiliser lorsque vous avez un grand groupe de zombies et que vous devez vous rapprocher et vous rapprocher personnellement de la mêlée. leur.

Les cristaux d’étherium sont des objets attribués aux joueurs pour avoir atteint des «rounds jalons» (tous les cinq rounds après avoir terminé le round 10) ou pour avoir réussi une exfil. Vous pouvez utiliser ces cristaux pour améliorer les compétences, telles que les classes d’armes, les améliorations sur le terrain, les avantages et les mods de munitions, entre les parties. Certaines des options que vous devriez prioriser pour la mise à niveau incluent Juggernog, Stamin-Up, Ring of Fire et Brain Rot.

Que vous soyez un fan de longue date de Zombies ou un noob complet, Die Maschine est une carte amusante. Il est assez facile pour les nouveaux joueurs de s’habituer aux mécanismes de Appel du devoir Zombies, tout en offrant un défi aux vétérans pour voir jusqu’où ils peuvent le faire. Si vous n’avez pas essayé Black Ops Guerre froide première carte Zombies encore, nous vous recommandons vivement de lui donner une chance.