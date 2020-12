Call of Duty Black Ops Cold War Vietnam Zombies Carte des fuites potentielles

Call of Duty: Guerre froide Black Ops lancé avec une seule carte pour le mode Zombies, avec plus de paramètres pour être lancés après la sortie sous forme de mises à jour de contenu gratuites. Une nouvelle fuite suggère que le prochain chapitre de la saga Zombies se dirige vers le Vietnam. Selon GamingIntel, une carte établie pendant la guerre du Vietnam semble très probable.

Avant même la sortie du jeu, une fuite de contenu massive suggérait qu’il y aurait trois cartes Zombies au lancement pour accompagner le mode Zombies Onslaught exclusif au chronométrage. Cela s’est avéré ne pas être le cas, mais on pense que les cartes manquantes pourraient bien finir par devenir des mises à jour de contenu DLC. L’une de ces cartes s’appelle Firebase Z, maintenant considérée comme une base de feu américaine déserte située au Vietnam. La preuve en est fournie par Youtuber Declan Hillman. Il a subi un problème pendant la mission Fractured Jaw et a pu explorer la carte du niveau sans entrave.

Au sommet d’une montagne se trouvait la base. Il a trouvé de nombreuses références à la célèbre carte des zombies Shi No Numa en regardant autour de lui. Comme la carte actuelle des zombies, Die Maschine, prend des références de la carte originale de Nacht Der Untoten, il ne semble pas être un énorme saut de logique de supposer que ce sera la base d’une nouvelle carte de zombies. Vous pouvez voir ses exploits dans la vidéo ci-dessous. (Notez qu’Activision peut émettre des retraits pour la vidéo, elle peut donc être indisponible. Au moment de la rédaction de cet article, elle est toujours active et peut être visionnée.)

D’autres preuves de la situation au Vietnam sont venues via un document qui aurait été divulgué par un utilisateur de Twitter @MargwaBot. Ceci décrit une nouvelle passerelle dimensionnelle dans la province de Quảng Trị au Vietnam. Les Russes seront les premiers à trouver cette passerelle. En conséquence, ils installeront une installation du groupe KGB-Spetsnaz Omega à proximité de la capitale du district de Khe Sanh. L’histoire de couverture est qu’une arme chimique américaine a explosé dans la région, mais des expériences non décrites seront menées à la place.

Lorsque la saison 1 commencera le 10 décembre, plus de contenu du mode Zombies arrivera avec. On ne pense pas que ce soit la carte Firebase Z, qui arriverait avec la saison 2. On pense plutôt que c’est la troisième de ces cartes, une carte de survie Nacht Der Untoten. Alors que le jeu était dans sa phase de test de jeu, cette carte se chargeait automatiquement une fois Die Maschine terminé. Il a ensuite été coupé pour des raisons inconnues. Quoi qu’il en soit, à l’approche de la saison 1, nous pouvons nous attendre à un mot officiel du développeur Treyarch bientôt.

