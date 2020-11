Call of Duty: Black Ops Cold War Update Version 1.06: Notes de mise à jour et plus

Image via Activision

Un nouveau Call of Duty: Guerre froide Black Ops La mise à jour est maintenant en ligne sur toutes les plateformes. La mise à jour est petite, avec six Go sur PS5, trois Go sur PS4, 11 Go sur Xbox et cinq Go sur PC.

Treyarch n’a pas encore publié les notes de mise à jour pour la mise à jour, mais il a visiblement ajouté une option de tournoi Gunfight dans le menu multijoueur. Il est actuellement verrouillé, cependant.

Il existe également une nouvelle option pour le type de courbe de réponse de visée dans les paramètres du jeu. Mais à part cela, on ne sait pas ce qui a été ajouté au jeu dans ce fichier de mise à jour.

Notes de mise à jour de la semaine de lancement bientôt disponibles! Gardez un œil sur tout ce que nous avons mis à jour et corrigé depuis le lancement. – Treyarch Studios (@Treyarch) 20 novembre 2020

Hier soir, Treyarch a confirmé qu’il publierait des notes de mise à jour pour tout ce qui a été «mis à jour et corrigé» dans le jeu depuis le lancement, donc tout ce qui est dans cette mise à jour y sera probablement inclus.

Cet article sera mis à jour avec les notes de mise à jour complètes chaque fois que Treyarch les publiera.

