Call of Duty Black Ops Cold War PS5 Taille d’installation 133 Go

Le dernier Call of Duty est presque là et sera lancé dans un peu plus d’une semaine sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC. Actvision a révélé Call of Duty Black Ops Guerre froide tailles de fichier pour toutes les plates-formes, ainsi que des informations détaillées sur le préchargement afin que vous puissiez être prêt à intervenir le jour du lancement.

Notamment, pour quiconque envisage d’obtenir Guerre froide Black Ops en tant que titre de lancement de nouvelle génération, il consommera 133 Go sur PS5 et 136 Go sur Xbox Series X / S. La version PS4 est de 95 Go et la Xbox One de 93 Go. Pour les joueurs PC, cela dépendra des éléments que vous installez: 35 Go (multijoueur uniquement) / 82 Go (jeu complet) / 125 Go (jeu complet sur Ultra Graphics).

Toutes les versions de Call of Duty Black Ops Guerre froide peut être réduit en installant / désinstallant de manière sélective certaines parties du jeu, notamment Campagne, Multijoueur et Zombies.

Call of Duty Black Ops Guerre froide la précharge sera disponible sur toutes les plateformes. La PlayStation 4 et la Xbox One commenceront le 5 novembre à 21 h HP. Le PC commence le 10 novembre à 10 h HP. Et les consoles nouvelle génération lorsqu’elles sont disponibles au public (10 novembre pour Xbox Series X et Xbox Series S, 12 novembre pour PlayStation 5).

Les joueurs qui pré-codent recevront le pack d’armes de confrontation contenant deux plans spéciaux, disponibles dès que les joueurs déverrouillent l’option Créer une classe.

Les joueurs PlayStation bénéficieront d’un mode Zombies exclusif appelé Onslaught. Il oppose les joueurs à des vagues de zombies sur Black Ops Guerre froide cartes multijoueurs. Le free-to-play Warzone composant de Appel du devoir sera complètement intégré dans Guerre froide Black Ops en décembre.

Volonté Call of Duty Black Ops Guerre froide manger une part importante de votre SSD de nouvelle génération? Êtes-vous déçu de voir que les tailles d’installation du jeu restent massives alors que l’espace de stockage disponible diminue? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

[Source: Activision]