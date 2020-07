Call of Duty: Black Ops Cold War est le nouveau Call of Duty de Treyarch – comme l’a révélé Doritos

La série Call of Duty a été divulguée de nombreuses manières au fil des ans, des vendeurs au détail au conseil de notation sud-coréen, en passant par la méthode typique de datamining. Le dernier est un nouveau pour nous – avec la permission de Doritos, nous savons maintenant que le prochain épisode de la série de jeux FPS est Call of Duty: Black Ops Cold War.

Révélé par le site de fans de Call of Duty ModernWarzone, les packs de Doritos sont ornés du prochain logo de Call of Duty dans le cadre d’une promotion permettant aux joueurs de gagner de l’XP supplémentaire. Les fuites précédentes suggéraient que le prochain CoD du développeur Treyarch serait un redémarrage, qui se déroulerait pendant la guerre froide – une période de tension prolongée entre les États-Unis et la Russie, remontant aux années 1940, qui impliquait beaucoup d’espionnage et de guerres par procuration. La rivalité était l’un des facteurs moteurs de la course à l’espace, alimentant l’innovation scientifique des deux superpuissances.

Maintenant, nous savons que ce n’est pas seulement le cadre, c’est le titre complet – ce qui confirme un rapport d’Eurogamer en mai. La série Black Ops a en fait commencé pendant la guerre froide avec la première en 2010, avant de passer à la science-fiction complète dans les suites du futur, c’est donc un territoire familier pour Treyarch. La promotion Doritos offre aux joueurs américains une heure d’XP double par pack et débutera le 5 octobre. Cela pourrait être la date de sortie, mais généralement les jeux Call of Duty sortent un peu plus tard, dans les deux premières semaines de novembre, donc c’est plus probablement lorsque nous pouvons nous attendre à une version bêta ouverte.

De l’autre côté de l’allée, Infinity Ward a récemment publié une déclaration selon laquelle les tricheurs dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone continueront d’être interdits. La date de sortie de Warzone Saison 5 est dans moins de deux semaines, donc j’espère qu’il y aura moins de risque de trouver un hacker au moment de son déploiement.

RUPTURE: Le logo de Call of Duty: Black Ops Cold War a été divulgué via du matériel promotionnel Doritos (via @ModernWarzone) pic.twitter.com/B63bX4P3Bj – Call of Duty News (@charlieINTEL) 26 juillet 2020

Si vous souhaitez élargir vos compétences de tir en prévision de Call of Duty: Black Ops Cold War, nous avons des guides sur les meilleures armes Warzone et les meilleures baisses de chargement Warzone, et des guides spécifiques sur le meilleur tireur d’élite Warzone, le meilleur fusil d’assaut Warzone et meilleur Warzone SMG, pour vous garder sur la coupe vous.

Partager : Tweet