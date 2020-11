Call of Duty: Black Ops Cold War – Des bonus exclusifs PlayStation révélés

L’accord exclusif entre Sony et Activision prévoit également Call of Duty: Black Ops Cold WaRevenons à quelques extras qui ne seront disponibles que sur PlayStation.

En plus du mode Zombies Onslaught exclusif à PlayStation, cela comprend un pack Battle Pass, des chargements et bien plus encore. Voici les avantages sur PlayStation 4 et PS5.

Bonus du pack Battle Pass: Déverrouille de nouveaux équipements et goodies encore plus rapidement. Les joueurs PlayStation qui achètent les packs Battle Pass recevront 5 incréments supplémentaires. C’est un total de 25 incréments!

Déverrouille de nouveaux équipements et goodies encore plus rapidement. Les joueurs PlayStation qui achètent les packs Battle Pass recevront 5 incréments supplémentaires. C’est un total de 25 incréments! Bonus PlayStation Party: Le travail d’équipe est la clé. Les joueurs PlayStation qui jouent ensemble dans un groupe reçoivent + 25% d’EXP d’armes bonus. Ce bonus compte également lorsque vous jouez en crossplay.

Le travail d’équipe est la clé. Les joueurs PlayStation qui jouent ensemble dans un groupe reçoivent + 25% d’EXP d’armes bonus. Ce bonus compte également lorsque vous jouez en crossplay. Bonus double XP: PlayStation peut s’attendre à des événements mensuels exclusifs Double XP (d’une durée de 24 heures), alors préparez-vous à passer à l’action.

PlayStation peut s’attendre à des événements mensuels exclusifs Double XP (d’une durée de 24 heures), alors préparez-vous à passer à l’action. Chargements supplémentaires: Soyez prêt à tout! Les joueurs sur consoles PlayStation reçoivent 2 emplacements de chargement supplémentaires. Disponible lorsque Create-A-Class est déverrouillé après avoir atteint le niveau 4.

Modus d’assaut des zombies

Dans Assaut des zombies vous et un autre opérateur allez apparaître avec un chargement personnalisé dans l’un des nombreux endroits qui proviennent de différentes cartes multijoueurs. Le chargement comprend votre arme principale préférée, comme un LMG, un fusil de précision à fort impact ou un autre outil complet.

Dès que vous êtes dans le match, l’attaque commence – le Dark Aether Orb restreint votre duo à une certaine zone de la carte où les morts-vivants commencent à apparaître. Dès que vous tuez ces zombies, l’orbe est propulsé. Le but est de tuer suffisamment de zombies pour déplacer l’orbe.

Tant que vous êtes dans l’orbe, vous ne subirez aucun dommage. Cela aide les joueurs à rester en vie alors qu’ils combattent des ennemis morts-vivants de plus en plus difficiles, chaque « poussée » de zombies devenant plus résistante, plus rapide et plus meurtrière. Mais attention: la zone restreinte peut amener les zombies à bout de bras et vous abattre.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops paraîtra le 13 novembre 2020.