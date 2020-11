Call of Duty: Aperçu de la campagne Black Ops Cold War

Activision, Treyarch et Raven Software donnent un aperçu de la campagne à partir d’aujourd’hui Call of Duty: Guerre froide Black Opsqui vous a envoyé au plus fort de la guerre froide.

Votre objectif est d’empêcher une guerre nucléaire mondiale au moyen d’opérations négatives – des missions dont les objectifs et les clients restent dans l’ignorance à ce jour. Participez à cette course pour arrêter une dangereuse menace inconnue et découvrez ce qui s’est passé en secret qui a sauvé le monde d’une catastrophe inimaginable.

« Nous sommes de grands fans des premiers Black Ops et nous voulions vraiment ramener le trio légendaire de Woods, Mason et Hudson d’une manière qui ne nécessite aucune connaissance préalable de la série », a déclaré Dan Vondrak, directeur créatif principal chez Corbeau. «Il était également important pour nous de présenter de nouveaux personnages pour mettre en lumière leur personnalité et leurs relations avec les personnages familiers – de cette façon, nous pouvons offrir aux nouveaux et anciens joueurs quelque chose de nouveau. De cette façon, nous pouvons progressivement obtenir des références et des connexions à la première partie de Opérations secrètes pour entrer dans l’histoire, les fans comme nous apprécient, sans submerger les nouveaux joueurs avec un flot de nouvelles informations. «

Il dit aussi:

«Black Ops revient sur une longue histoire riche en faits saillants. C’est pourquoi il était important non seulement de créer un tel moment dans la première mission, mais aussi de le créer de la meilleure manière Black Ops en utilisant la charge de la télécommande – une voiture télécommandée remplie d’explosifs de la première partie. Avec la fin de la mission, la vraie histoire commence de manière dramatique, quand un fantôme censé être mort du passé se révèle vivant et planifie quelque chose qui pourrait renverser les forces de la guerre froide. «

Le spécial de la campagne complète peut être trouvé sur la page officielle du jeu, y compris des photos et des vidéos.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops paraîtra le 10 novembre 2020.