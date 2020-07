Call of Duty 2020 pourrait s’appeler Black Ops CIA

On soupçonne depuis longtemps qu’il y aura un autre redémarrage de l’année Appel du devoirSérie là-bas, cette fois au Opérations secrètesLigne développée par Treyarch. En attendant, le nom pourrait également être corrigé.

Donc, cette semaine dans le Microsoft Store officiel, la version alpha potentielle est apparue, ce qui est probablement La porte rouge est appelé. Il y avait une entrée similaire auparavant sur le PlayStation Store. Maintenant, vous pouvez démarrer exactement cette version sur Xbox One dans le tableau de bord, qui révèle également le nom derrière.

Si Treyarch et Activision ne s’amusent pas, le nouveau jeu sera Call of Duty: Black Ops CIA être appelé. Mais vous n’allez pas beaucoup plus loin que l’écran de démarrage, qui à son tour ne fait que Opérations secrètes lire. Les images correspondantes circulent actuellement sur Twitter.

DERNIÈRES NOUVELLES:

Les gens ont réussi à démarrer l’Alpha Call of Duty 2020 « The Red Door » sur Xbox One et le jeu s’appelle « Black Ops CIA », cependant, le jeu ne vous permet pas de progresser au-delà de « Black Ops Splashscreen ». Merci à @ JunkratScrub115 pour le tuyau! pic.twitter.com/mIakuNu8mB – TheGamingRevolution (@ TheGamingRevo3) 17 juillet 2020

Il reste donc à voir quand le nouveau Appel du devoir est présenté du tout. Plus récemment, il a été dit que le développement avait été retardé par la pandémie de Covid-19 et les conflits avec les co-développeurs. Par conséquent, le tireur devrait apparaître un peu plus tard cette fois. Cela aurait du sens dans la mesure où un nouveau Appel du devoir est généralement longtemps annoncé à cette période de l’année. Une libération de gènes croisés pourrait également jouer un rôle à cet égard.