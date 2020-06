Call of Duty 2020 Leak sur PSN semble sortir de la conception artistique clé

Il semble que Appel du devoir les fuites continuent à arriver. Les dernières informations sont gracieusement fournies par une version qui apparaît dans le backend du PlayStation Network. Cette liste figure sur la base de données PS4, qui suit l’activité sur le réseau de Sony, mais est étiquetée «La porte rouge». L’identifiant de contenu semble certainement suggérer que le nom de code « The Red Door » appartient au prochain Treyarch. Appel du devoir entrée; il lit: EP0002-CUSA20074_00-COD2020INTALPHA1 (non souligné dans l’original). Et, apparemment, quelqu’un a pu fouiller dans les informations ci-dessus pour découvrir la conception artistique clé du jeu.

À partir de ce labyrinthe de données PSN, l’utilisateur de Twitter James Kiwami aurait trouvé un moyen de déverrouiller Appel du devoir L’art clé de 2020. La conception correspond aux rumeurs de longue date qui indiquent que l’entrée de cette année sera Opérations secrètes variété et ramener la sous-série à ses racines de la guerre froide. Voir le post de Kiwami dans la capture d’écran ci-dessous:

Un tweet ultérieur de Kiwami confirme qu’il a extrait les données PSN pour récupérer en quelque sorte l’image ci-dessus. Il manque cependant le tag «Guerre froide», ce que les rapports ont récemment indiqué Appel du devoir 2020 porterait comme Call of Duty: Black Ops Cold War. Si un tel titre a déjà été envisagé par Activision et Treyarch, il a peut-être été abandonné depuis en faveur de quelque chose de plus rationalisé. Cependant, il ne serait pas trop exagéré de supposer que cette liste PlayStation Network et les illustrations clés se rapportent à un potentiel Opérations secrètes remasteriser ou refaire.

Les mises à jour de PS4Patches.com, un site Web qui relate les mises à jour du jeu, propose également la liste «La porte rouge». Ce dossier particulier apparaît comme tel dans les régions des États-Unis et de l’UE, avec l’art clé de « The Red Door » lui-même.

Indépendamment de ce que cela peut impliquer, des détails concrets vont bientôt faire surface. Qui sait, peut-être qu’une révélation est prévue pour l’événement des jeux PS5 de demain?

[Source: PS4 Database, James Kiwami on Twitter via GamingBolt]