Calendrier F1 2020 | Annonce de huit courses lors du premier match

La Formule 1 est prévue pour une série de premières après la publication mardi d’un calendrier révisé de huit courses qui verra le Red Bull Ring d’Autriche et le circuit britannique de Silverstone accueillir chacun deux grands prix sans spectateurs en juillet et août respectivement.

La saison, qui prévoyait à l’origine un record de 22 courses, est au point mort depuis l’annulation du match d’ouverture du 15 mars en raison de la pandémie de COVID-19.

La première course de l’année aura maintenant lieu en Autriche le 5 juillet avec une deuxième, désignée Grand Prix de Steiermark (Styrie) après la région dans laquelle se trouve le circuit appartenant à Red Bull à Spielberg, une semaine plus tard.

Ce sera la première fois qu’un circuit organise deux courses de championnat au cours de la même saison, la première fois qu’une saison démarre en Autriche et aussi la première fois qu’une course se déroule à huis clos.

Les 10 équipes se rendront ensuite vers l’est pour courir un troisième week-end successif au Hungaroring de Budapest le 19 juillet avant de rentrer chez elles, le tout dans des conditions soigneusement contrôlées.

Silverstone, qui a accueilli la première course de championnat du monde de F1 en 1950, est prévu pour le Grand Prix de Grande-Bretagne le 2 août, suivi du Grand Prix du 70e anniversaire le 9 août.

Sebastian Vettel de Ferrari mène Daniel Ricciardo de Renault lors du Grand Prix de Bahreïn l’an dernier. (Getty)

Une quarantaine de deux semaines devrait entrer en vigueur en Grande-Bretagne pour la plupart des arrivées dans le pays à partir du 8 juin, mais la Formule 1 devrait faire partie d’une exemption pour les événements sportifs d’élite.

Le Circuit de Catalunya de Barcelone accueillera ensuite le Grand Prix d’Espagne le 16 août pour terminer la triple tête avant une autre pause, puis deux autres courses consécutives à Spa en Belgique et en Italie à Monza les 30 août et 6 septembre.

Des courses de Formule 2 et de Formule 3 auront également lieu les mêmes week-ends.

« Nous sommes ravis de pouvoir présenter notre calendrier des huit premières courses aujourd’hui et nous nous réjouissons de publier notre calendrier complet dans les semaines à venir », a déclaré Chase Carey, président de Formule 1, dans un communiqué.

« Bien que nous nous attendions à ce que la saison commence sans fans lors de nos courses, nous espérons qu’au cours des prochains mois, la situation nous permettra de les accueillir à nouveau une fois que cela sera sûr », a-t-il ajouté.

La Formule 1 espère accueillir entre 15 et 18 courses avec la fin de la saison à Abu Dhabi en décembre après avoir également couru à Bahreïn.

Jusqu’à présent, quatre courses ont été annulées – Australie, Monaco, Pays-Bas et France – tandis que la Chine, l’Azerbaïdjan, le Canada et le Vietnam sont en attente de report.

Les courses à Singapour, en Russie, au Japon, aux États-Unis, au Mexique et au Brésil restent incertaines.

« La santé et la sécurité de tous les participants continueront d’être la priorité numéro un, la Formule 1 et la FIA ayant un plan solide et détaillé pour assurer que nos courses maintiennent le plus haut niveau de sécurité avec des procédures strictes en place », a déclaré la Formule 1.

