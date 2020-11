Calendrier des courses F1 2021 confirmé, Grand Prix de Formule 1 et du Vietnam abandonné

La Formule 1 prévoit un record de 23 courses en 2021, dont une en Arabie saoudite, mais a abandonné sa course inaugurale au Vietnam du calendrier.

Le créneau d’avril pour le Grand Prix du Vietnam a été inscrit comme « à confirmer » sur le calendrier publié mardi sans aucune explication et aucune mention du Vietnam. La course devait débuter cette année mais abandonnée au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les 22 autres courses comprennent le tout premier Grand Prix d’Arabie, prévu le 28 novembre dans la ville de Jiddah sur la mer Rouge, et le retour de nombreuses courses qui ont été annulées pendant la pandémie.

«Nous avons prouvé que nous pouvons voyager et organiser nos courses en toute sécurité et nos promoteurs reconnaissent de plus en plus la nécessité d’avancer et de gérer le virus. En fait, de nombreux hôtes veulent en fait utiliser notre événement comme plate-forme pour montrer au monde qu’ils progressent. », A déclaré le président de la F1, Chase Carey.

Daniel Ricciardo d’Australie et Renault (Getty)

Le calendrier est en grande partie un rechapage du programme original de 2020, ce qui signifie aucun retour pour les différentes courses uniques sur des pistes européennes telles que Mugello, Portimao et Imola, qui ont été ajoutées en remplacement et étaient généralement populaires auprès des pilotes et des fans.

Le lieu du Grand Prix du Brésil est répertorié comme Sao Paulo « sous contrat », indiquant qu’un déménagement prévu de la piste Interlagos établie à Sao Paulo vers un nouveau circuit à Rio de Janeiro n’aura pas lieu. Le champion Lewis Hamilton a exprimé son inquiétude quant au fait qu’une zone de forêt sera coupée pour construire le site de Rio.

Le Grand Prix des Pays-Bas revient pour la première fois depuis 1985, après avoir été annulé cette année, et est prévu pour le 5 septembre.

La saison démarre avec le Grand Prix d’Australie le 28 mars. La course de Melbourne a été annulée quelques heures avant le début des essais de vendredi cette année après un test de coronavirus positif pour un membre d’équipage. La finale aura lieu à Abu Dhabi le 5 décembre.

Le calendrier de 23 courses est le plus long de l’histoire de la F1. Le calendrier 2020 comptait à l’origine 22 courses.