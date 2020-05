Calendrier de sortie de la saison 5 de l’émission Better Call Saul de Netflix

– Publicité –



La saison 5 de la saison 5 de «Better Call Saul» est maintenant terminée sur AMC. Pour les autres régions, toute la saison est en hausse sur Netflix. Pour en savoir plus sur les prochaines étapes de Saul Goodman et quand la série sortira-t-elle sur Netflix aux États-Unis, lisez l’article complet.

Pour un fan de Breaking Bad, cela fait quelques années que Better Call Saul raconte l’origine de l’histoire des sages parlant de Saul Goodman. L’année dernière, El Camino: un film de rupture qui s’est terminé avec l’histoire de Jessie Pinkman.

« Better Call Saul » Date de sortie de la saison 5

– Publicité –

La cinquième saison de l’émission a été diffusée sur AMC le 23rd Février 2020 qui se compose de 10 épisodes. Les épisodes se termineront le 20e Avril 2020. Officiellement, ce n’est pas la dernière saison de l’émission. L’émission aura le même numéro que son Breaking Bad.

Après la saison 5, il reste une saison à paraître. La saison 6 de l’émission a été annoncée pour sortir en 2021. Le plus long à attendre la saison 5 de Better Call Saul est celui qui réside au Canada, en Afrique du Sud, en Espagne et aux États-Unis.

Récapitulatif de la saison précédente

La saison précédente de l’émission vient de tomber sur Netflix et sur le réseau américain, elle sert actuellement à promouvoir la nouvelle saison. Comme la sixième saison de l’émission est également confirmée, la cinquième saison ne sera pas sur Netflix avant un certain temps. Le tournage de l’émission a également été retardé grâce à la pandémie de coronavirus.

Calendrier de sortie aux États-Unis

Au début de 2021, la saison 5 de l’émission devrait être diffusée sur Netflix aux États-Unis. Pour l’instant, nous pouvons seulement dire qu’il sortira en 2021 à un moment donné. Les nouveaux épisodes des saisons précédentes sont sortis chaque semaine après avoir été diffusés sur AMC aux États-Unis.

Calendrier de sortie au Royaume-Uni et dans d’autres pays

Le calendrier de la sortie hebdomadaire de l’émission s’applique à des régions telles que le Royaume-Uni, l’Europe continentale qui comprend la Pologne, les Pays-Bas, la Suisse, le Portugal et la Turquie, l’Amérique latine et les régions asiatiques. Les épisodes hebdomadaires de l’émission saison 5 ne seront pas diffusés au Canada, en Islande, en Afrique du Sud et en Espagne. Les nouveaux épisodes sortiront le 24 févriere À partir de.

– Publicité –