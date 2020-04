Calendrier de sortie de DC pour les 19 et 26 mai

Crédit: Stejpan Sejic (DC)



DC a révélé son calendrier de sortie prévu pour les semaines du 19 mai et du 26 mai. Ils avaient précédemment révélé leur calendrier de sortie du 28 avril au 12 mai.

Les sorties de DC incluent des titres qui seront disponibles chaque semaine le jour et la date du mardi sur les plateformes numériques et dans les librairies de bandes dessinées qui ont commandé leurs titres DC via de nouveaux distributeurs Lunar et UCS.

Mardi, Diamond a informé les détaillants que tous les titres DC proposés par d’autres distributeurs jusqu’au 20 mai seront disponibles par leur intermédiaire à cette date. Les titres DC commandés via Diamond seront mis en vente les mercredis 20 et 27 mai.

Newsarama suggère aux lecteurs de vérifier auprès de leur boutique de bandes dessinées locale ou de leur service de vente par correspondance le calendrier de disponibilité des titres DC sur leurs sites. L’éditeur propose également ce Comic Shop Tracker pour aider les lecteurs à trouver des magasins ouverts ou opérationnels proposant des versions DC.

Le calendrier de sortie de DC du 28 avril au 26 mai reflète une liste limitée de nouvelles bandes dessinées et non leur gamme complète initialement sollicitée pour cette période.

Voici l’horaire officiel:

Mardi 19 mai:

Nouvelles bandes dessinées:

DCeased: Unkillables # 3 (sur 3)

La famille Dollhouse # 6 (sur 6)

Le Flash GIANT # 4

Plongeon n ° 3 (sur 6)

Le copain de Superman Jimmy Olsen # 10 (sur 12)

Red Hood: Outlaw # 45

Wonder Woman # 755

Année du méchant: Hell Arisen # 3 (3e impression)

Nouvelles éditions collectées:

Harley Quinn et Poison Ivy

Nightwing: The Grey Son Legacy

Stargirl par Geoff Johns

The Flash de Mark Waid Book Seven

Mardi 26 mai:

Nouvelles bandes dessinées:

Aquaman # 59

Corbeille de têtes # 7 (sur 7)

Batman Beyond # 43

Livres de magie # 19

Le Flash # 754

He-Man et les Maîtres du Mulitverse # 6 (sur 6)

Justice League # 45

The Low, Low Woods # 5

MAD Magazine # 13

Nos forces combattantes GIANT # 1

Suicide Squad # 5

Teen Titans # 41

Les Terrifiques # 27

Wonder Woman GIANT # 4

Nouvelles éditions collectées:

Batman: The Caped Crusader Vol. 4

New Teen Titans Vol. 11

Superman Vol. 3: La vérité révélée