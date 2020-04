Calendrier de publication d’Ubisoft pour ajuster si les consoles de nouvelle génération sont retardées

La nature imprévisible de la pandémie de coronavirus met de nombreuses sociétés de jeux dans une sorte de lien. Certains ont trouvé plus facile à régler que d’autres, Ubisoft comptant parmi les premiers. Bien que la plupart de ses studios travaillent actuellement à domicile, l’éditeur n’a pas vu « d’impact significatif sur nos propres délais », selon le PDG Yves Guillemot. Cependant, si la PlayStation 5 et la Xbox Series X ratent leur lancement prévu pour la saison des fêtes, Assassin’s Creed l’éditeur est prêt à s’adapter en conséquence.

S’entretenant avec le New York Times, Guillemot a expliqué que Sony et Microsoft permettent aux développeurs de continuer à travailler sur les kits de développement PlayStation 5 et Xbox Series X. Cela a particulièrement aidé Ubisoft à maintenir sa chronologie de production. Pourtant, l’éditeur serait plus que disposé à « s’ajuster afin de faire ce qui est le mieux pour [Sony and Microsoft] et pour nos joueurs. » Un tel commentaire semble suggérer qu’Ubisoft retarderait la sortie des jeux si la prochaine génération n’est pas arrivée comme prévu.

Si les nouvelles consoles arrivent dans les magasins plus tard dans l’année, elles peuvent recevoir une grande aventure Ubisoft dès le départ. Selon la compréhension de la situation par Video Games Chronicle, Watch Dogs: Legion vise à faire ses débuts aux côtés des consoles de nouvelle génération, en cas de perturbation non significative de la production. » Ce ne serait pas trop une surprise, compte tenu des derniers Chiens de garde était parmi la liste des titres Ubisoft retardés. Plus, Watch Dogs: Legion de même que Dieux et monstres et Rainbow Six Quarantine ont été précédemment confirmées en tant que versions de nouvelle génération.

À partir de maintenant, la PlayStation 5 et la Xbox Series X restent sur la bonne voie pour les sorties de vacances 2020. Selon certaines informations, Sony a spécifiquement l’intention de conserver la fenêtre de publication, à moins que Microsoft ne retarde son nouveau matériel.

[Source: New York Times via Video Games Chronicle]

