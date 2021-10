Calendrier astrologique d’octobre : tout ce que vous devez savoir

Le calendrier astrologique d’octobre est marqué par les 7 planètes qui sont en rétrogradation. Selon les astrologues, ce sera un mois plein d’introspection et d’illumination de certaines blessures de l’ego, ce qui vous donnera l’occasion de guérir de l’intérieur.

La première partie du mois nous invite à nous réorienter, à fixer de nouveaux objectifs, à analyser nos objectifs et à voir s’ils ne doivent pas être modifiés. Il nous est donné l’opportunité de nous libérer des fardeaux et des doutes afin qu’avec la Nouvelle Lune, nous puissions nous abandonner à une nouvelle dynamique.

Le calendrier astrologique d’octobre se poursuit avec Vénus en Sagittaire, qui affecte également l’intensité avec laquelle nous abordons la vie et nous amène à en profiter de manière plus légère, tout en nous aidant à élargir nos perspectives.

Tout au long de ce mois, nous voyons comment l’énergie se débloque progressivement alors que Pluton, Saturne, Jupiter et Mercure rentrent dans leur phase directe. Les situations qui se préparent ou s’analysent depuis le deuxième trimestre de l’année s’animent et se concrétisent peu à peu.

Plus nous nous rapprochons de la pleine lune, plus nous remarquons que notre énergie semble être plus constructive et stable. Des portes et des opportunités d’évolution, de guérison et d’expansion s’ouvrent.

À la pleine lune, le climat changera et deviendra plus tendu. Ce sont des périodes de conflit, de transformation profonde et personnelle, également un préambule aux fins abruptes, mais aussi à la finalisation de projets individuels et à la prise de décisions.