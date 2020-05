Café froid et café glacé: quelle est la différence?

Tous les produits présentés sont gérés indépendamment par nos éditeurs. Lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons recevoir une commission.

En ce qui concerne les boissons au café réfrigérées, quelle est la différence entre le café froid et le café glacé? Tout est dans la méthode. Quand il fait trop chaud à l’extérieur pour avaler une boisson caféinée fumante, encore moins la tenir, vous ne vous en souciez probablement même pas, mais vous êtes certainement plus susceptible de choisir une tasse de java froide pour votre coup de matin ou pour me prendre l’après-midi .

Cold Brew

Vous avez vu cette tendance du café infusé à froid ces dernières années. Pourtant, le café froid est presque le double du prix du café glacé au café local. Vous vous débattez avec les valeurs contradictoires de l’économie et du snobisme du café. Qu’est-ce qui rend le café infusé froid si spécial de toute façon?

Les points les plus finsComment faire le meilleur café glacé ou infusion froide de tous les tempsEh bien, il y a bien sûr le goût moins édulcoré. Pour ce faire, ce café froid haut de gamme conserve son intégrité d’une manière principale: le café est infusé dans de l’eau froide (ou à température ambiante), plutôt que de l’eau chaude. Shocker, nous le savons. Mais il y a bien plus encore. Plongeons-nous dans les détails de cette boisson estivale populaire et expliquons également la meilleure façon de préparer les deux à la maison afin d’économiser quelques dollars.

Le brassage à froid est créé en trempant le café moulu moyen à grossier dans de l’eau à température ambiante pendant 12 heures ou plus, puis en filtrant le marc pour une tasse propre sans sédiment. Contrairement au café ordinaire, l’infusion froide n’est jamais exposée à la chaleur. Le breuvage à froid utilise du temps plutôt que de la chaleur pour extraire les huiles, les sucres et la caféine du café.

Le café froid est pour ceux qui planifient à l’avance. C’est un processus long et graduel, qui peut prendre jusqu’à 24 heures, comme faire du thé au soleil, uniquement sans le soleil. Le résultat est une infusion très douce et riche, avec de faibles niveaux d’acidité, ce qui peut être un soulagement pour ceux qui ont un système digestif sensible. Mais ce processus peut aplanir le goût d’un café, laissant derrière lui les nuances d’un café correctement préparé, que certains décrivent comme une sensation en bouche de type Guinness corsé.

L’avantage: le processus de brassage à froid, bien que cela prenne du temps, est moins fastidieux que le brassage sur glace.

Café glacé

Le café glacé est créé comme n’importe quelle méthode d’infusion de café chaud ordinaire. C’est tout simplement du café chaud qui a été refroidi pour pouvoir être versé sur de la glace.

Verser du café froid d’un jour laissé dans la casserole sur une poignée de glaçons n’est pas du café glacé – du moins, pas du café glacé optimal. Laisser le café infusé reposer pendant un certain temps le fait s’oxyder, ce qui rend la saveur amère, plate et autrement géniale.

Ceux qui veulent vraiment faire du bon café glacé utilisent la méthode japonaise: versez du café préparé pour couler sur des glaçons, refroidissant instantanément l’infusion. Cette méthode fait un très bon travail en préservant la richesse, l’acidité et l’arôme du café frais tout en le rendant prêt pour les vagues de chaleur. Vous ne voudrez utiliser qu’environ 10% de café en plus dans cette méthode. Le refroidissement lent (verser goutte à goutte sur de la glace) assure une dilution minimale, contrairement à verser un tas de café chaud sur des cubes, ce qui provoque plus de dilution. Un café glacé bien préparé ne devrait donc pas devenir liquide.

Recettes de café froid et de café glacé

Avec l’augmentation des températures, il est peut-être temps d’essayer certaines de nos concoctions de café froid:

1. Café de base infusé à froid



Vous pouvez préparer le café dans une presse française de 32 onces si vous préférez. Placez le café moulu et l’eau dans le pichet, placez le couvercle du piston sur le dessus, mais n’appuyez pas sur le piston. Une fois le marc de café infusé, appuyez doucement sur le piston jusqu’à ce que le marc atteigne le fond du pichet. Passez ensuite à l’étape 2 de la recette. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, le café doit être infusé pendant au moins 12 heures, alors prévoyez en conséquence. N’oubliez pas de préparer un lot de sirop simple avant de commencer. Obtenez notre recette de base de café infusé à froid.

2. Boozy Biscotti Iced Coffee



Cette boisson froide et caféinée peut vous faire sentir rapidement festif. C’est en fait plus un café froid qu’un café glacé. Il suffit de faire tremper du marc de café dans de l’eau froide la veille, puis de filtrer au plus tôt 12 heures plus tard. Enfin, ajoutez du café froid avec de l’amaretto et du Pernod (une liqueur à l’anis), et vous obtenez un café glacé légèrement buzzy à la saveur de biscotti. Obtenez notre recette de Boozy Biscotti Iced Coffee.

3. Café sucré d’Asie du Sud-Est: Sucettes glacées au café vietnamiennes ou café glacé



Les cafés vietnamiens et thaïlandais sont tous deux fabriqués en combinant du café fort infusé avec du lait concentré sucré. Les épiceries thaïlandaises vendent un mélange de café moulu qui contient des herbes et de la chicorée. Vous pouvez le préparer comme un café de tous les jours, avec ou sans le lait concentré sucré (mais ce type particulier de café est délicieux sucré). Si vous ne le trouvez pas, essayez de préparer ce café d’Asie du Sud-Est avec de l’espresso. Les résultats seront toujours délicieux. Le café peut être servi chaud, à température ambiante, réfrigéré ou sur glace. Obtenez notre recette de sucettes glacées au café vietnamiennes ou notre recette de café sucré du Sud-Est asiatique (tout aussi délicieux).

4. Milk-shake de tarte à la boue



Le café et le chocolat sont deux grains qui vont de pair. Nous pourrions appeler la combinaison «boue», mais cela ne nous dérangerait pas de nager. La crème glacée au café se mélange avec du lait et des biscuits de gaufrettes au chocolat écrasés, puis le tout est arrosé de sauce au fudge chaud. Obtenez notre recette de milk-shake de tarte à la boue.

5. Coffee Flip



Mousseuse, crémeuse, froide, cette boisson après le dîner est en partie dessert, en partie relaxante et en partie énergisante. Ce sont toutes les choses que vous voulez après un bon gros repas social. N’ayez pas peur des blancs d’œufs. C’est ce qui rend cette boisson si trouble et effervescente. Vous pouvez faire votre propre liqueur de café, ou tout simplement acheter l’une des nombreuses marques, comme la plus populaire, Kahlúa. De la crème et de la glace épaisses et vous avez un verre à retenir. Obtenez notre recette Coffee Flip.

6. Espresso Gelato



Nous savons qu’il y a des gens qui se déchaînent pour la crème glacée au café. Et nous ne leur en voulons pas. Cette recette porte au niveau supérieur sur les deux fronts: le café et la crème glacée. Obtenez notre recette de Gelato Espresso.

7. Coups de café surgelés enrichis



Pour un dessert au café qui sert également de cocktail surgelé, cette gâterie enrichie de Kahlua est exactement ce qu’il vous faut. Il est lissé avec du lait condensé, mais très puissant grâce à la liqueur de café susmentionnée, plus 2 tasses d’expresso. Obtenez notre recette de plans de café surgelés enrichis.

– John Birdsall a écrit une version antérieure de cette histoire le 7 juillet 2015.