Cable Girls Season 5: Date de sortie prévue, [CAST], Tracé et autres détails

Mises à jour de Cable Girls Saison 5: The Cable Girls est une émission web sur scène. Son producteur est Netflix. L’histoire tourne autour de quatre jeunes femmes se déroulant à Madrid. Ils opèrent dans une entreprise de télécommunications.

Pendant leurs journées de travail, ils développent une amitié. Comme l’émission est basée dans les années 20, elle montre les problèmes rencontrés par les femmes. Les problèmes comme quand les femmes voulaient devenir indépendantes dans une société dominée par les hommes.

The Cable Girls Saison 5: Date de sortie

La première sortie des Cable Girls a eu lieu le 28 avril 2017. Les téléspectateurs du monde entier aiment et adorent l’émission. Mais la triste nouvelle est que la cinquième saison sera la dernière saison de cette série.

Il est annoncé que la saison l’inclura. 12 épisodes seront diffusés en deux parties. Les six premiers épisodes seront publiés le 14 février 2020. Et les six prochains épisodes devraient sortir au cours de l’été 2020.

The Cable Girls Saison 5: Cast

Les quatre principaux acteurs de la distribution Blanca Suarez comme Lidia Aguilar, Ana Fernandez comme Carlota Rodriguez Senillosa, Nadia de Santiago comme Margaret Suarez et Ana Polvorosa comme Sara Millar vont refaire leurs rôles pour la dernière fois.

The Cable Girls Saison 5: Complot

Il présentera certains événements au cours de cette période comme la guerre civile. Comme la série repose sur entre 1930 et 1036. La série continuera d’où ils sont partis dans la saison 4. En la portant, elle peut se concentrer sur les problèmes rencontrés par les femmes pendant la guerre.

Les fans peuvent s’attendre à une belle fin de la série. Ça va être incroyable. La production entière avec les robes, les chansons et la splendeur scénique de l’Espagne en 1930 l’a rendu encore plus réaliste. Nous espérons obtenir un au revoir correct et satisfaisant grâce à une finition propre!

