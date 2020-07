« Ça me fait peur que tu paniques »

Kiko Matamoros a laissé tout le monde bouche bée lorsqu’il est apparu dans « Saturday Deluxe » le 25 juillet. Le collaborateur avait fait des touches cosmétiques sur son visage, mettant entre les mains de Carla Barber, la partenaire de Diego Matamoros. Cependant, les critiques pour l’image que son visage présentait ne se sont succédées et parmi les plus acides, il y avait ses propres collègues de «Save me».

L’avant et l’après de Kiko Matamoros

Ceux-ci ont discuté de la question de leur fonctionnement le lundi suivant. C’est après la diffusion d’une vidéo que l’opinion de Belén Esteban sur le visage de son partenaire a été entendue, après avoir été captée par un micro ouvert: « J’ai peur que tu flippes»a chuchoté le collaborateur.« Je suis convaincu que Carla est super prestigieuse. Mais je suis elle, je suis médecin et le patient sort à la télévision quelques heures après l’opération et me gratte le visage« , a déjà commenté à haute voix.

Laura Fa lui rappela que c’était Barber elle-même qui avait partagé une comparaison du visage de Matamoros: « Elle-même a mis avant et après. Et Je ne sais pas si l’avant ou l’après est plus terrifiant« Antonio David Flores s’est plaint d’avoir parlé d’un partenaire comme celui-ci, auquel Esteban a réprimandé avec colère: » Je respecte l’opinion de Laura, mais il me semble très fort qu’Antonio David dit que comment pouvez-vous mettre un partenaire comme celui-ci quand (…) s’ils ont dû parler de l’un de nous, ils nous ont dépouillé la peau«

Une touche très critiquée

Belén Esteban a critiqué le résultat de Matamoros, en particulier pour la façon dont il a atteint le «samedi de luxe». «J’ai ce que j’ai vu samedi dans l’interview de Mila Ximénez … Désolé, je me suis piqué, je suis venu ici et aucun sang ne sortait de mon nez« a commenté celui de San Blas. » Il a expliqué qu’il ne voulait pas arrêter de venir à l’entrevue de Mila « , se souvient Chelo García-Cortés. » Quand je l’ai vu, j’étais mort parce que je ne savais pas que j’avais été avec le médecin (.. .). Je pensais qu’il était tombé, qu’il avait un problème«