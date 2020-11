BVB, Nouvelles et rumeurs – Southgate sur Sancho: « Sancho veut être un joueur de premier plan? »

L’entraîneur anglais Gareth Southgate ne considère pas encore Jadon Sancho du Borussia Dortmund comme un joueur de premier plan. Arsenal était apparemment sur le point de signer Jude Bellingham avant que Dortmund ne remporte la candidature. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur BVB.

BVB – Southgate sur Sancho: « Peut être un joueur de premier plan »

L’entraîneur anglais Gareth Southgate ne considère pas encore Jadon Sancho du Borussia Dortmund comme un joueur de premier plan. « C’est toujours notre responsabilité de tirer le meilleur parti des joueurs. Mais il y a aussi une responsabilité pour eux », a-t-il déclaré avant les internationaux à venir. « Sancho veut être un joueur de haut niveau? Il peut être un joueur de haut niveau. »

Sancho est actuellement en crise et également déçu lors du match de Bundesliga contre le FC Bayern Munich (2: 3). « Jadon doit accepter le défi chaque jour et aller mieux. Il est encore extrêmement jeune et doit continuer à s’améliorer », a déclaré Southgate.

L’Angleterre se rendra en Belgique dimanche dans le cadre de la Ligue des Nations et accueillera l’Islande le mercredi suivant. L’équipe est actuellement troisième du tableau. Un match amical contre l’Irlande est prévu jeudi. En plus de Sancho, Jude Bellingham est un deuxième joueur du BVB dans l’équipe anglaise.

Jadon Sancho: Ses statistiques pour BVB en 2020/21

concurrence Jeux Déchiré modèles Minutes Bundesliga 6 2 454 Ligue des champions 2 1 174 DFB-Pokal 1 1 1 64

Arsenal était apparemment sur le point de signer Bellingham

Arsenal FC était apparemment sur le point de signer Jude Bellingham avant que le Borussia Dortmund n’obtienne le contrat. Selon la légende d’Arsenal Tony Adams, la raison de l’échec du transfert était un voyou du personnel dans la direction d’Arsenal.

« Son transfert a échoué car il y a eu un changement de poste de chef dépisteur. Les dépisteurs de talent d’Arsenal l’ont vu très tôt et le dépisteur en chef était absolument ravi de lui », a déclaré Adams à Sky Sports.

Le milieu de terrain de 17 ans Bellingham est passé de la deuxième division anglaise de Birmingham City à Dortmund cet été pour 23 millions d’euros.

