BVB (Borussia Dortmund) contre FC Bayern Munich, faits saillants: Tous les buts de la vidéo

Dans un match de haut niveau avec un temps d’arrêt de près d’une centaine de minutes, le FC Bayern Munich s’est imposé contre le Borussia Dortmund 3: 2 (1: 1) et est ainsi à nouveau leader. Le récent succès contre les grands rivaux de Dortmund a été éclipsé par la blessure potentiellement grave de Joshua Kimmich. Voici les moments forts de la vidéo.

BVB contre FC Bayern Munich: le déroulement du match

Le capitaine du BVB, Marco Reus, a mis Dortmund en tête avec son but peu avant la mi-temps. Quelques minutes plus tard, cependant, David Alaba a marqué dans le temps d’arrêt avec un coup franc dévié pour égaliser.

Dans la deuxième mi-temps, c’est le meilleur buteur Robert Lewandowski (48e) et le remplaçant Leroy Sane (80e) qui auraient pris la décision en faveur des invités, avant Erling Haaland (83e) avec le but de connexion 2: 3 pour fait encore quelques minutes excitantes.

Deux buts de Lewandowski, qui ont été rejetés en raison d’un hors-jeu, ont finalement empêché une victoire plus élevée du Bayern. Mais le FC Bayern n’a pas seulement des raisons d’être heureux après les trois importants. Le milieu de terrain Joshua Kimmich s’est blessé au genou lors d’un tacle contre Haaland en première période et a dû être remplacé après une demi-heure avec les larmes aux yeux.

BVB contre FC Bayern: les cinq derniers affrontements

Avec cette victoire, le FC Bayern a désormais remporté quatre matchs de suite contre le BVB toutes compétitions confondues.

Date Accueil Un moyen Résultat concurrence 07.11.2020 Borussia Dortmund FC Bayern Munich 2: 3 Bundesliga 30.09.2020 FC Bayern Munich Borussia Dortmund 3: 2 Supercoupe allemande 26.05.2020 Borussia Dortmund FC Bayern Munich 0: 1 Bundesliga 09.11.2019 FC Bayern Munich Borussia Dortmund 4: 0 Bundesliga 03.08.2019 Borussia Dortmund FC Bayern Munich 2: 0 Supercoupe allemande





Découvrez le BVB contre le FC Bayern Munich dans la vidéo des moments forts

Le duel gigantesque de la Bundesliga a été remporté par Ciel diffusé, le commentateur Wolff Fuss et l’expert Lothar Matthäus ont accompagné le match.

Le FC Bayern est leader de la Bundesliga

Après la victoire, le Bayern est à nouveau leader avec 18 points. Depuis que l’équipe de Leipzig, désormais deuxième, a eu son tour à 15h30 (victoire 3-0 contre le SC Freiburg), les Red Bulls ont repris la première place pendant un court laps de temps. Le BVB, en revanche, a glissé à la troisième place du classement après le match de haut niveau et pourrait même être évincé si le Bayer Leverkusen battait en théorie le Borussia Mönchengladbach dimanche.