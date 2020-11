Bush contre Gore II semble peu probable

Alors que Joe Biden se rapprochait de 270 votes électoraux, la campagne de marketing de Trump a déposé une vague de poursuites liées aux bulletins de vote qui, selon les consultants autorisés, ne donneront probablement pas une suite à Bush contre Gore. AP projeté. Biden peut obtenir 270 votes électoraux en s’accrochant au Nevada et en Arizona – ou en Pennsylvanie rentable.- – – Biden a cherché à se présenter comme président élu et guérisseur en chef dans un discours de l’après-midi qui incluait un clin d’œil à Barack Obama, Trump et swing Selon Margaret Talev d’Axios, Biden a déclaré que «l’énergie ne peut être ni consommée ni revendiquée» et qu’il ne laisserait pas les gens «être intimidés», y compris: «Chaque vote doit être compté.» «Je n’ai pas raison de déclarer que nous avons gagné », a-t-il déclaré. « Cependant, je suis juste ici pour signaler que lorsque la dépendance est terminée, nous imaginons que nous serions les gagnants. » Biden contraste ses marges avec les marges minces de Trump en 2016, célèbre à quel point il est rare de battre un titulaire, et célèbre le Biden- Le ticket Harris est sur le point d’éclipser les totaux de votes préférés de tout ticket dans le passé historique des États-Unis.Les gens devraient cesser de traiter les opposants politiques comme des ennemis, a-t-il déclaré. «Nous ne sommes pas des ennemis. … Je gouvernerai en tant que président américain. »Entre les tensions: les consultants disent qu’ils ne font tout simplement pas, mais voient des automobiles robustes se lever pour une situation où les juges de la Cour suprême résolvent le président suivant, bien qu’il soit trop tôt pour parvenir aux conclusions de l’agence alors que les votes sont toujours comptés, rapportent Sam Baker et Stef Kight d’Axios.En Géorgie, la campagne de marketing Trump a déclaré mercredi soir qu’elle avait intenté une action en justice pour exiger des comtés « de séparer tous les bulletins de vote tardifs de tous les bulletins de vote en retard. bulletins de vote », alléguant que 53 bulletins d’absentéisme tardif avaient été illégalement acceptés. La marge en Géorgie est parmi les plus étroites de tout État excellent.Dans le Wisconsin, la campagne de marketing de Trump a déjà annoncé son intention de rechercher un recomptage. Le recomptage de l’État en 2016 n’a finalement modifié que 131 votes. La marge actuelle de Biden est supérieure à 20000 votes.Au Michigan, la campagne de marketing demande l’entrée aux opérations de dépouillement des voix et de cesser le comptage d’ici là. Ils soumettent un maillot de bain analogue en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, la plus grande controverse est le choix de l’État de dépendre des bulletins de vote postaux qui avaient été envoyés par la poste le 3 novembre, mais qui sont arrivés plus tard. Un problème concernant cette prolongation est déjà en suspens sur le rôle de la Cour suprême.4 Les juges conservateurs du rôle de la Cour suprême ont déjà exprimé de profondes inquiétudes quant aux délais prolongés pour les sondages, et la salle d’audience pourrait poser un problème à la prolongation de la Pennsylvanie à tout moment. Les consultants ont déclaré que si ces votes tardifs sont le niveau de basculement en Pennsylvanie – et si la Pennsylvanie est le niveau de basculement dans tout le pays.Alors que la variété générale des bulletins de vote par la poste ces 12 mois est grande, la variété du courrier tardif – dans les bulletins de vote est considérée comme assez petite.

