Bureau Windows 10 sur le Raspberry Pi 4, et plus de nouvelles de Gary explique

Votre dose bimensuelle de nouvelles de l’industrie technologique et des développeurs, présentée par la newsletter Gary Explains

Bureau complet de Windows 10 sur un Raspberry Pi 4: Grâce aux efforts de projets comme «rpi4-uefi» et autres, il est désormais possible d’installer Windows 10 sur le Raspberry Pi. Voici mon guide! (Youtube)

Traiter: 96% de réduction sur le pack de maîtrise Raspberry Pi

Rust: Qu’est-ce que la propriété et l’emprunt? L’un des plus grands obstacles pour ceux qui apprennent Rust est tout le concept de propriété et d’emprunt. Cela peut être un peu difficile à comprendre, mais une fois que vous l’aurez compris, vous comprendrez pourquoi Rust est appelé un langage sans mémoire. (Youtube)

La mort de la loi de Moore: réalité ou fiction? La loi de Moore est souvent citée comme étant morte. Mais c’est vraiment l’histoire de la montée et de la chute et de la remontée de la loi de Moore. (Youtube)

Arm vs x86: les principales différences expliquées: Alors qu’Apple s’éloigne d’Intel et fabrique ses propres processeurs basés sur l’architecture Arm, il est important de comprendre les différences dans l’histoire, l’architecture et les philosophies de conception entre ces deux géants. (Youtube)

Windows on Arm n’a besoin que d’une chose pour devenir performant: Linux, macOS et Windows fonctionnent tous sur des processeurs basés sur Arm. Cependant, Windows on Arm est actuellement la solution la plus faible des trois. Mais il y a une chose qui pourrait rendre Windows on Arm génial. (Youtube)

Batailles Speed ​​Test G

Asus ROG Phone 3 contre iPhone SE (2020): Le Snapdragon 865 Plus est là et vous pouvez l’obtenir dans l’Asus ROG Phone 3. Il existe un potentiel de performances vertigineuses, mais ce potentiel est-il réalisé? Voyons comment il fonctionne par rapport à l’iPhone SE (2020).

Poco F2 Pro contre OnePlus 8: OnePlus était connu pour fabriquer des «tueurs phares» à des prix compétitifs. Ces jours sont révolus depuis longtemps et il y a maintenant de nouveaux prétendants, comme Poco. En termes de performances, lequel est le plus rapide: le Poco F2 Pro ou le OnePlus 8? Découvrons-le.

Sony Xperia 1 II contre OnePlus 8: Sony est un acteur majeur de l’électronique grand public. Des téléviseurs aux consoles de jeux, des écouteurs aux appareils photo, Sony les fabrique tous. Il fabrique également des smartphones. Smartphones rapides? Découvrons-le dans ce test entre le Sony Xperia 1 II et le OnePlus 8.

ZTE Axon 11 (SD765G) contre Poco X2 (SD730G): Qualcomm a été occupé à compléter sa gamme de la série 700. L’Axon 11 utilise le Snapdragon 765G, tandis que le Poco X2 utilise le SD730G. Le 765G est-il vraiment plus rapide que le 730G.

Xiaomi Mi 10 contre OnePlus 8: Si vous deviez choisir entre le Xiaomi Mi 10 et le OnePlus 8, lequel choisiriez-vous en termes de performances? Les deux arborent le Snapdragon 865 et ont la même résolution d’écran. Est-ce fermé?

Abonnez-vous à Speed ​​Test G sur YouTube

Les nerds doivent seulement postuler

Le OnePlus Nord est là, mais faut-il attendre le Pixel 4a?

Maquette à l’échelle 1:60 du Boeing 777, fabriquée à partir de dossiers Manille: Tout a commencé avec un cours d’architecture sur la façon d’utiliser les dossiers Manille pour modéliser à peu près des bâtiments.

Un blog qui fonctionne à l’énergie solaire: panneau solaire connecté à un contrôleur de charge solaire qui charge une vieille batterie de voiture usée et alimente un Raspberry Pi 3b Plus.

Le moteur de jeu 24a2 vous permet de créer un jeu javascript en quelques heures.

QB64: Un langage BASIC + OpenGL étendu moderne qui conserve la compatibilité QB4.5 / QBasic et compile les binaires natifs pour Windows, Linux et macOS.

Android 11 a un nom de code de dessert après tout: Red Velvet Cake. Alors que Google a abandonné les noms officiels des friandises sur Android 9, un ingénieur de Google s’est amusé à révéler le nom interne sur un podcast.

Apprenez à créer un jeu de tir d’arcade: tutoriel complet axé sur la construction de la théorie. Fabriqué avec Lua et LÖVE.

Structures de données et algorithmes que j’utilise actuellement: Un ensemble d’exemples du monde réel où des structures de données telles que des arbres, des graphiques et divers algorithmes sont utilisés dans la production.

The Book of Minecraft Modding: Apprenez à développer votre propre mod Minecraft. Il est temps de concrétiser votre rêve.

Ce serait incroyablement décourageant: Amazon aurait investi dans des startups et obtenu des informations exclusives. Ensuite, il lancerait des concurrents ou proposerait de meilleures offres aux clients en démarrage, écrasant souvent les startups.

Alexa pourra bientôt lancer des applications Android et iOS à l’aide de commandes vocales.

Offres!

Le pack d’apprentissage ultime pour coder pour seulement 39 $: Cette formation en programmation immersive et à multiples facettes (plus de 80 heures) pourrait vous propulser au sommet du marché du travail. Comprend:

Rubis sur rails

JavaScript

Python

Java

iOS et Objective-C

SQL

Le moyen le plus simple de se tenir au courant de toutes les actualités les plus importantes pour les développeurs est de s’abonner à la newsletter Gary Explains. Pas encore abonné? Inscrivez-vous ici.