Bungie n’a «aucun plan» pour retarder le prochain raid de Destiny 2, travaillant sur un correctif pour le bogue Stasis

in

La nouvelle sous-classe Stasis de Destiny 2 s’avère être un véritable casse-tête. Depuis que Bungie l’a présenté dans Beyond Light, le développeur a dû repousser le mode compétitif du jeu, Trials of Osiris, deux semaines après que les joueurs aient trouvé un moyen de boucler le Warlock’s Shadebinder à l’infini.

Les joueurs ont ensuite découvert qu’ils pouvaient utiliser le super Warlock pour vaincre n’importe lequel des boss de raid du jeu spatial en un rien de temps. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de cinq d’entre eux et d’un chasseur. Il n’était pas clair au départ si la tactique était simplement puissante ou si un bug était en jeu. Mais, avec le raid Deep Stone Crypt de Destiny 2 dans quelques jours, beaucoup ont souligné que tout ce qui se passait pourrait saper la course à la première mondiale du raid. Bungie a depuis confirmé que Stasis avait un bug et que l’équipe travaillait sur un correctif. En tant que tel, un retard du raid ne devrait pas être nécessaire.

«Pour le moment, il n’est pas prévu de retarder le raid», écrit le responsable de la communauté de Bungie sur Twitter. «L’équipe étudie des correctifs alternatifs à ce bug de Stasis qui évitera de nuire à la course World First. Nous aurons des mises à jour plus tard dans la semaine sur ce à quoi vous attendre. »

La mise à jour de Bungie intervient après que des clips mettant en évidence la stratégie ont commencé à circuler en ligne à partir du populaire streamer de Destiny 2 Gladd et de son clan Redeem. La façon dont cela fonctionne consiste à utiliser un chasseur de Stasis pour préparer un boss, puis cinq Lieurs d’ombre pour ramener la chose dans l’oubli. Il semble qu’il y avait également d’autres éléments en jeu, tels que le nouveau lance-grenades Stasis Exotic Salvation’s Grip, qui peut également être utilisé pour geler les ennemis.

Pour le moment, il n’est pas prévu de retarder le raid. L’équipe étudie des correctifs alternatifs à ce bug de Stasis embêtant qui évitera de nuire à la course World First. Nous aurons des mises à jour plus tard dans la semaine sur ce à quoi nous attendre. – dmg04 (@ A_dmg04) 16 novembre 2020

Quant à ce que Bungie fera pour y remédier, nous devrons attendre de voir. Depuis le lancement de Beyond Light, le développeur a temporairement désactivé le Witherhoard en raison d’un bug et a corrigé le taux de chute généreux d’un secteur perdu, car il permettait aux joueurs d’atteindre la limite souple de Destiny 2 Beyond Light en une heure. Le studio a donc certainement été occupé.

Ok broooooooooo C’est quoi cette merde ??????? pic.twitter.com/rIPEr6faki – Gladd (@Gladd) 16 novembre 2020

En attendant, cependant, si vous pouvez consulter nos guides Destiny 2 Beyond Lights Exotics ou Destiny 2 Entropic Shards si vous avez besoin d’aide pour tirer le meilleur parti de votre temps sur Europa.