Bungie lance les jeux Guardian dans Destiny 2

Cette semaine, la compétition entre les joueurs Destiny 2 va devenir un peu plus élevé alors que Bungie a lancé les jeux Guardian. C’est votre chance de montrer quelle classe est la meilleure alors que la mise à jour 2.8.1 lance la nouvelle compétition dans laquelle les trois s’affronteront. En plus de cela, il y aura des chances de prendre des quêtes pour gagner un Exotic Ghost Shell, et une nouvelle mitrailleuse exotique sera disponible pendant l’événement qui a l’air absolument incroyable. Vous pouvez en savoir plus sur les jeux ci-dessous ainsi que voir quelques vidéos du Destiny 2 Personnel.

Votre entrée dans le concours commence par une visite à Eva Levante. Chaque Gardien recevra un objet de classe à décorer lors de sa participation à la compétition. Des médailles de bronze, d’argent et d’or seront disponibles pour gagner quotidiennement, chacune se concentrant sur des modes de jeu spécifiques. Pour gagner des médailles, équipez votre nouvel objet de classe, battez les ennemis, ramassez des lauriers sur le champ de bataille et poursuivez votre quête des médailles que vous désirez. Nous reconnaissons pleinement que les populations de classe sont un peu déséquilibrées. Les chasseurs sont tellement fabuleux avec leurs capes qu’ils sont en effet plus nombreux que les Warlocks ou les Titans. Pour aider à compenser cela (afin que les chasseurs ne volent pas la vedette tous les jours), les médailles seront légèrement pondérées par classe pour maintenir un terrain de jeu uniforme. Nous ne tripotons pas les chiffres pour forcer les victoires sur les classes alternatives dans Destiny 2 – Les chasseurs pourraient toujours prendre tout cela s’ils faisaient suffisamment d’efforts. Maintenant, à propos de ces objets de classe. Lors de la réinitialisation quotidienne, votre Cape, Mark ou Bond se mettra à jour pour refléter le placement que votre équipe a pris. Par exemple, si les Titans ont pris le « W » pour le premier jour, leur Mark se mettra à jour avec un merveilleux sceau d’or. Avec les démonistes en deuxième et les chasseurs en troisième, leurs objets de classe seraient mis à jour pour présenter l’argent et le bronze, respectivement.

