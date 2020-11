Bundesliga, Stimmen zum 9. Spieltag

Zahlreiche Fehler sorgten beim FC Bayern München für Unmut. Julian Nagelsmann konnte sich trotz der « schlechtesten Saisonleistung » über den Sieg freuen. Lucien Favre war « tief enttäuscht ». Markus Gisdol freute sich, « trotz des Dreckvirus » nicht verflucht zu sein. Die Stimmen zum Bundesliga-Samstag im Überblick.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): « Ich bin tief enttäuscht, natürlich, wir verlieren zu Hause gegen Köln. Köln war sehr gut organisiert. Wir haben ein wenig die Geduld verloren. Wir haben manchmal überhastet gespielt. Wir hätten mit mehr Tempo spielen müssen, die Bewegung hat gefehlt. »

Thorgan Hazard (Borussia Dortmund): « Das fühlt sich nicht gut an. Wir müssen das besser machen, bei zwei Ecken bekommen wir zweimal das gleiche Tor. Wir müssen besser verteidigen, aber das kann im Fußball passieren. »

Felix Passlack (Borussia Dortmund): « Natürlich gibt es solche Nachmittage, aber in der ersten Halbzeit hatten wir Unkonzentriertheiten, viele Fehlpässe. In der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht und nach vorne geschoben. »

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln) über …

… den Sieg: « Ich kann sagen, bei aller Kritik, die in den letzten Wochen immer aufkam: Wir haben enorm viel Zuspruch bekommen von den Fans, von den echten Fans, die den Klub lieben, die Mannschaft lieben und getragen haben. Das haben wir immer gespürt, es ist auch ein kleines Dankeschön. Ich bin glücklich, dass wir es geschafft haben, aber der Adrenalinlevel ist noch extrem hoch. »

… die Frage, ob er den Sieg genießen kann: « Natürlich Genuss. Es ist ein Anfang gemacht in die Richtung, dass wir Zählbares haben, diese Serie, die unendlich schien, endlich vorbei ist und dass wir trotz des Drecksvirus nicht verflucht sind und trotzdem Spiele gewinnen können. »

BVB gegen 1. FC Köln: Noten und Einzelkritiken zu Borussia Dortmund 1/15 18-mal konnte Köln nicht gewinnen in der Bundesliga, dann kam der BVB. Die Niederlage war verdient, weil der Dortmunder Offensiv-Trumpf einen Winterschlaf eingelegt hat und zwei Mittelfeldakteure über alle Maßen enttäuschten. Die BVB-Noten. © imago images / Frank Hoermann / SVEN SIMON / POOL 2/15 ROMAN BÜRKI: Bei beiden Standardtoren der frechen Kölner nur Zuschauer. Mitte der ersten Halbzeit mit einem schweren Missverständnis mit Akanji, das zum Dortmunder Glück aber nicht von den Gästen bestraft wurde. Note: 4,5. © imago images / Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool 3/15 THOMAS MEUNIER (bis 61.): Zeigte Licht und Schatten. Hatte einen schweren Stand gegen Kölns Besten, Ismail Jakobs. Machte seine Sache aber defensiv recht ordentlich. Auf offensive Impulse warten die BVB-Fans bei ihm aber weiter vergeblich. Note: 4. © imago images / Frank Hoermann / SVEN SIMON / POOL 4/15 MANUEL AKANJI: Bestätigte den Aufwärtstrend und war bester BVB-Defensivspieler. Störte in letzter Not einen brandgefährlichen Jakobs-Querpass. Mit den meisten Ballkontakten (139) und den meisten Pässen (127). Immer wieder Teil des Angriffsspiels. Note 3. © imago images / Jürgen fromme /firo Sportphoto 5/15 MATS HUMMELS: War in der Offensive seinem vierten Saisontor zweimal ganz nah, einmal sogar kurz vor Schluss, aber Horn lenkte seinen Schuss noch übers Tor. Defensiv war er etwas schwächer und mit einigen Stellungsfehlern. Note 4. © imago images / Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool 6/15 FELIX PASSLACK (bis 67.): Konnte als Guerreiro-Ersatz nicht ansatzweise punkten. Mit einigen Wacklern im Rückwärtsgang. Hatte Glück, dass er im Duell mit Thielmann keinen Elfmeter verursachte (41.). Auch in der Offensive blass. Note: 5. © imago images / SvenSimon / POOL 7/15 EMRE CAN: War lange mit der Aufgabe überfordert, die Kölner Angriffe im Keim zu ersticken. Ließ im Mittelfeld viele Lücken. In der Offensive nur mit Distanzschüssen. Rückte zum Schluss in die Dreierkette. Immerhin: Bester BVB-Zweikämpfer. Note 4. © imago images / Jürgen fromme /firo Sportphoto 8/15 AXEL WITSEL: Cans Nebenmann bekam das Spiel hingegen überhaupt nicht in den Griff. Ohne Körpersprache, war er nicht in der Lage, zur richtigen Zeit Speed ins Spiel zu bringen. Schwacher Auftritt. Möglicherweise mal ein Kandidat für eine Pause.Note 5. © imago images / Max Maiwald/DeFodi Images/Pool 9/15 JULIAN BRANDT (bis 67.): Seine beste Szene: die Flanke auf Hummels bei dessen Abseitstor. Ansonsten war nichts von Brandt zu sehen. Keine guten Aktionen, keine Ideen, kaum Gegenwehr. Musste daher richtigerweise vorzeitig vom Feld. Note 5. © imago images / SvenSimon / POOL 10/15 MARCO REUS: In vielen Szenen lief die Partie am Kapitän vorbei, drei seiner Pässe sorgten jedoch für höchste Gefahr und drei Riesenchancen: Zwei davon vergab Haaland, eine ließ Hummels ungenutzt. Note 3,5. © imago images / SvenSimon / POOL 11/15 JADON SANCHO: Nach dem Lichtblick gegen Brügge nun wieder im gewohnten Trott des ersten Saisonviertels. Setzte mit einem Lattentreffer nach vier Minuten ein Ausrufezeichen, tauchte dann aber völlig ab. Note 4,5. © imago images / Jürgen fromme /firo Sportphoto 12/15 ERLING HAALAND Hält das Biest schon Winterschlaf? Nach mehreren Gala-Auftritten heute unterirdisch. Verlor vor beiden Kölner Toren das entscheidende Kopfballduell, ließ zwei Riesenchance zum Ausgleich liegen – eine in der Nachspielzeit. Note 5,5. © Friedemann Vogel – Pool/Getty Images 13/15 THORGAN HAZARD (ab 61.) Kam nach gut einer Stunde für den angeschlagenen Meunier, um mehr Dampf in der Offensive zu entwickeln. Benötigte nur 13 Minuten, um dem BVB mit dem 1:2 wieder Hoffnung zu geben. Erstes Saisontor für den Belgier. Note: 3. © Friedemann Vogel – Pool/Getty Images 14/15 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 67.): Führte sich im ersten Profi-Heimspiel gleich gut ein und verzog nur knapp. Am Anschlusstreffer entscheidend beteiligt. In der Nachspielzeit noch Ausgangspunkt der Großchance von Haaland. Note: 3. © Friedemann Vogel – Pool/Getty Images 15/15 GIOVANNI REYNA (ab 67.) Für den enttäuschenden Brandt auf dem Platz. Mit dem feinen Assist zum Anschlusstreffer. Es war bereits die vierte Torvorlage des 18-Jährigen. Note: 3,0.





Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart) über …

… das vermeintliche 2:0, das aberkannt wurde: « Man kann oder muss, für mich ist es kein Muss. Man kann gar nicht einschätzen, wie hart er zieht. Die Schulter wird nicht rausgerissen, Neuer ist ja schon am Fallen. Deshalb ist es für mich keine hundertprozentige Fehlentscheidung. »

… die vergebenen Chancen: « Wir haben Chancen gehabt, die Führung zu erhöhen. Wenn wir auf 2:0 erhöhen, haben wir bessere Chancen, das Spiel über die Bühne zu bringen. Das ist die Stärke der Bayern, dass sie extrem effizient sind vorm Tor. Da müssen wir noch zulegen. »

… zu den Lehren aus dem Spiel: « Das bleibt hängen, dass wir mithalten können, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben gegen Bayern. Wenn wir diese Leistung halten, werden wir in Zukunft auch weiter punkten. »

Gonzalo Castro (VfB Stuttgart): « Man sieht, dass die Bayern angeschlagen sind, dass sie zu viele Spiele haben und auf dem Zahnfleisch gehen, aber die Bayern sind halt die Bayern, die machen die Tore zur richtigen Zeit. »

Philipp Förster (VfB Stuttgart) über …

… das Spiel: « Ich denke, wir können zufrieden sein, wie wir aufgetreten sind. Wir haben es den Münchnern schwer gemacht, aber ich hätte natürlich in der ersten Halbzeit ein Tor schießen müssen, da nehme ich mich in die Pflicht. Aber wenn wir so weitermachen, sind wir auf einem guten Weg. »

… das vermeintliche 2:0: « Ich habe gesehen, dass Coulibaly ihn erwischt. Ob man das geben muss, ist fragwürdig. »

Hansi Flick (Trainer Bayern München) über …

… den Sieg: « Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Wir wissen alle, dass es nicht so einfach ist, wenn man alle drei Tage spielt. Auch bei den anderen Mannschaft sieht man, dass es nicht so rund läuft. Ich weiß aber natürlich, dass wir besser spielen können. »

… die Art und Weise, wie der FCB spielt: « Wir wissen alle, dass wir aktuell keinen Schönheitspreis bekommen, aber wir liefern Ergebnisse. »

Leon Goretzka (FC Bayern München): « Einem Rückstand hinterherzulaufen, kostet sehr viel Kraft, mental als auch körperlich. Umso größer kann man deswegen auch diesen Sieg einordnen. Aktuell machen wir zu viele Fehler und laden den Gegner zu Chancen ein. Es ist nicht so, dass sie uns auseinanderspielen. Wir machen auch mit Ball zu viele Fehler, das führt zu den vielen Chancen. Wir haben auch die Qualität, um vorne genug Tore zu machen. Es aktuell aber auf jeden Fall ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. »

Thomas Müller (FC Bayern München): « Wenn man auf die Tabelle schaut, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga, dann hätten viele gerne unsere Probleme. Es ist nicht so toll, aber müssen damit leben. Wenn wir aktuell so eine Phase haben, in der wir statistisch ein Gegentor bekommen, müssen wir zwei machen. Das passiert oft, deshalb stehen wir da, wo wir stehen. Aber natürlich wurmt es uns, wir würden gerne wieder in die Phase vom Sommer reinkommen, in der wir Spiel um Spiel wenige Gegentore zugelassen haben. Aber wenn das aktuell nicht so eine Phase ist, finden wir viele Erklärungen, warum das so ist, aber am Ende ist es egal. Wir müssen alles in die Waagschale werfen und schauen, dass wir die Spiele gewinnen. »

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler 1/17 Der FC Bayern hat sich trotz einer erneut wackligen Defensive mit 3:1 beim VfB Stuttgart durchgesetzt. Grund für den Bayern-Sieg war eine starke Leistung von Kingsley Coman. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images / Poolfoto 2/17 MANUEL NEUER: Der sonst so sichere Neuer leistete sich gegen den VfB den ein oder anderen Fehler. Beim 0:1 kam er eine Handlänge zu spät, dazu mehrere Unsicherheiten im Passspiel. Dafür mit einer starken Parade gegen Förster. Note: 3,5 3/17 BENJAMIN PAVARD: Auf seiner rechten Seite mit ungewohnt vielen Problemen. Er verschätzte sich oft und leitete dadurch mehrere Chancen der Schwaben ein. Offensiv zwar bemüht, ihm fehlte aber das Quäntchen Glück. Note: 4 4/17 JEROME BOATENG: Noch der sicherste in der wackligen Bayern-Defensive. Rettete mehrfach in letzter Not. Seine Spieleröffnung leitete das 1:1 ein. Musste nach 69 Minuten angeschlagen raus. Note: 3 5/17 DAVID ALABA: Alaba musste oft die Löcher hinter Hernandez schließen, kam aber oft einen Schritt zu spät. Er gewann nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach Hernandez’ Auswechslung spielte er hinten links. Note: 3,5 © imago images / Poolfoto 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Ein unglücklicher Auftritt des Franzosen. Vor dem 0:1 kam er einen Schritt zu spät, eine weitere Unkonzentriertheit führte zur großen Chance von Förster. Hatte insgesamt 15 Ballverluste. Musste nach 58 Minuten runter. Note: 4,5 7/17 CORENTIN TOLISSO: Tolisso forderte viel den Ball, zeigte im Passspiel allerdings mehrere Schwächen. Bei der Großchance von Sosa ließ er diesen laufen. Note: 3,5 © imago images / Poolfoto 8/17 LEON GORETZKA: Nach vorne ging für Goretzka nicht viel. In der Defensive gewohnt aufmerksam. Er verbuchte die meisten Balleroberungen (10). Note: 3,5 9/17 SERGE GNABRY: Gnabry war viel in der Defensive gefordert. Mit seinem Pass leitete er den Ausgleich von Coman ein. Kurz danach hätte er selber treffen können (43.). In der zweiten Halbzeit tauchte er ab. Note: 3,5 10/17 THOMAS MÜLLER: Weitgehend abgemeldet. Ein freier Raum reichte ihm dann aber, um das 1:1 von Coman vorzubereiten. Gegen Ende der Partie startete er die Konter. Note: 4 11/17 KINGSLEY COMAN: Sehr dynamischer Auftritt des Franzosen. Wenn es gefährlich wurde, war Coman nicht weit. Er erzielte den Treffer zum 1:1 und legte dazu das 1:2 auf. Generell mit starken Aktionen. Note: 2 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Eigentlich das Spiel über abgemeldet, brachte er die Bayern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Nach drei Minuten bereits mit einem Pfostentreffer. Note: 3 13/17 NIKLAS SÜLE: In seinem ersten Einsatz im November kam er nach 58 Minuten für Hernandez aufs Feld. Rettete gegen Mangala, ansonsten ohne nennenswerte Szene. Note: 3 14/17 LEROY SANE: Kam in der 69. Minute für Serge Gnabry in die Partie. In den Kontersituationen immer wieder beteiligt. Note: 3 15/17 DOUGLAS COSTA: Auch Costa wurde in der 69. Minute eingewechselt. Traf in der 88. Minute zum 1:3. Note: 3 16/17 TANGUY NIANZOU: Feierte sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern und ersetzte den angeschlagenen Boateng. Ohne große Aktionen. Note: 3,5 © imago images / Perenyi 17/17 JAVI MARTINEZ: Wurde in der 83. Minute für den angeschlagenen Tolisso eingewechselt. Ohne Bewertung.





Urs Fischer (Trainer Union Berlin): « Wir hatten einen fantastischen Start. Da hätten wir 3:0 oder 4:0 führen können. Danach waren es katastrophale 30 Minuten. Da waren wir zu passiv und haben nicht mehr nach vorne gespielt. In der zweiten Hälfte war es ausgeglichen. Wenn du dann 2:3 zurückliegst, muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie zurückkommt und noch einen Punkt holt. »

Max Kruse (Union Berlin) über …

… die Partie: « Man kann es gut zusammenfassen, dass es ein verdientes Unentschieden ist. Das Spiel kann natürlich auch ganz anders laufen, wir können nach 20 Minuten 4:0 führen. Das dritte Tor müssen wir machen, dann können wir das Spiel beruhigen und auf jeden Fall gewinnen. So kriegen wir zwei Tore vor der Halbzeit, solche Fehler darf man gegen Frankfurt nicht machen. Wir hätten natürlich gerne gewonnen, aber wenn man spät das 2:3 kassiert, ist man froh, dass man den Ausgleich schafft ».

… sein Tor zum 3:3: « Solche Tore schieße ich ja nicht häufig, also darf man auch mal genießen und schmunzeln über solche Tore. Ich bin natürlich froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte und wir den Punkt mitnehmen. Das war das Minimalziel. »

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): « Schade, dass so ein rassiges und interessantes Bundesliga-Spiel ohne Zuschauer stattgefunden hat. Es war ein tolles Spiel und ein katastrophaler Start. Wir hatten Glück gehabt, dass wir nicht 0:3 hinten lagen. Danach war es eine phänomenale Aufholjagd. In der Summe war es ein gerechtes Unentschieden. »

Kevin Trapp (Torwart Eintracht Frankfurt): « Es kann auch 3:0 stehen, 4:0 stehen, dann ist das Spiel vorbei. Aber so sind wir im Spiel geblieben und haben es gut gemacht. Dass wir riskieren mussten, ist klar, wenn du 0:2 hinten liegst musst du riskieren. Insgesamt war es noch eine gute Leistung von uns. »

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): « Am Ende war es heute sicher unsere schlechteste Saisonleistung. Wir haben vier oder fünf klare Chancen zugelassen. Heute waren wir nicht wach genug, unser Passspiel war fehlerhaft. Ein Unentschieden wäre für Bielefeld verdient gewesen. Sie haben es wirklich gut gemacht. »

Willi Orban (RB Leipzig): « Wir waren in der ersten Hälfte ziemlich nachlässig, haben kopflos gespielt, auch mit dem Ball ein bisschen zu wild. Wir müssen uns besser an den Matchplan halten, sonst wird es gegen solche Mannschaften eng. Am Ende haben wir drum gebettelt, den Ausgleich zu kriegen. Das war einfach unnötig. »

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld) über …

… die Partie: « Niederlage ist Niederlage, die tut genauso weh wie in der letzten Woche. Trotzdem haben wir den richtigen Schritt gemacht. Das gibt uns Mut für die nächsten vier Spiele, die wir noch haben. Die vergangenen Wochen stecken schon drin. Wir müssen auf dem Weg weitermachen. »

… die kommenden Spiele gegen direkte Konkurrenten: « Wir wollen diese Spiele gewinnen, es wäre besser für uns. Aber wir müssen von dem « müssen » wegkommen. »

Fabian Klos (Arminia Bielefeld) über …

… die kommenden Spiele: « Das ist jetzt ein ganz wichtiger Monat für uns, der auf uns zukommt. Der kann entscheiden, in welche Richtung die Saison geht. Ich denke nicht, dass es richtig wäre, den Druck kleinzureden. Wir haben viele Spiele hintereinander verloren. Wir setzen uns selbst unter Druck, weil wir Siege haben wollen und Siege brauchen, um in der Liga bestehen zu können. »

… sein Tor: « Da das Tor der Mannschaft nicht geholfen hat, kann ich mich nicht so richtig freuen. »

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): « Es war heute ein sehr zähes Spiel, in dem sich beide Mannschaften schwergetan haben, sich Chancen zu erspielen. Das Unentschieden ist am Ende gerecht. »

Stefan Reuter (Geschäftsführer Sport FC Augsburg): « Es war wirklich ein zähes Spiel, beide Mannschaften haben sich gut neutralisiert. Es gab gutes Positionsspiel, wenig zugelassen, aber wir hätten mutiger sein müssen in der Spieleröffnung. Es ist uns nicht gelungen, dass wir in den Halbräumen Spieler freikriegen, die nach vorne aufdrehen. »

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): « Es war eine gute Mannschaftsleistung von der Haltung, was selbstverständlich sein sollte. Es war engagiert und mutig, wie wir aufgetreten sind. Wir dürfen uns da nicht aufhalten, es ist im Moment einfach so. Ich bin zufrieden, wie wir aufgetreten sind. Mit dem Ergebnis natürlich nicht. »

Vincenzo Grifo (Torschütze SC Freiburg) über …

… die Frage, ob er mit dem Punkt leben kann: « Nein, wirklich nicht, weil wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben, weil wir griffig waren, umgesetzt haben, was der Trainer verlangt hat. Wir waren da von Anfang an da, von der ersten Minute. Wir gehen in Führung und kriegen dann so ein Tor, das nervt im Moment. Wir haben das Glück nicht auf unserer Seite, das müssen wir uns zurückholen. Aber auf die Leistung können wir aufbauen. »

