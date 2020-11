Bundesliga: Rummenigge attaqué "Révolutionnaires": C’est derrière la Bundesliga Zoff

in

En octobre, des représentants de 14 clubs professionnels au total ont envoyé un e-mail avec des idées sur la manière dont la Bundesliga pourrait redevenir plus excitante, comment l’écart entre riches et pauvres ne pourrait pas se creuser et l’argent de la télévision pourrait être distribué à l’avenir. Désormais, le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, les accuse d’avoir rompu « le pacte de solidarité ». Comment le différend s’est-il aggravé?

