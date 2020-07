Bundesliga :Ralf Rangnick courtise l’attaquant du RB Leipzig, Milot Rashica

Ralf Rangnick n’est pas encore officiellement sous contrat avec l’AC Milan, mais il semble déjà chercher d’éventuels renforts.

Le RB Leipzig est confronté à la concurrence d’une bonne connaissance dans la cour chancelante de Milot Rashica du Werder Bremen.

Selon les informations du SID, Ralf Rangnick, qui est sur le point de devenir entraîneur et directeur sportif du grand club italien AC Milan, a fait part de ses sentiments pour Rashica. Piquant : L’architecte du RB, âgé de 62 ans, est toujours « responsable du sport et du développement du football » chez Red Bull.

« Rashica est certainement l’un des acteurs avec lesquels nous traitons », avait récemment déclaré le directeur général du RB, Oliver Mintzlaff, à SPORT1. Cependant, Leipzig spéculait sur une relégation du Werder : dans ce cas, les frais de transfert fixes pour le Kosovar de 24 ans seraient tombés de 38 à 15 millions d’euros – une aubaine !

Brême prévoit la vente de Rashica



Actuellement, Brême et Leipzig négocient la gratuité, le Werder se présenterait avec plus de 20 millions d’euros plus des bonus. Rashica va succéder au joueur national Timo Werner, qui a rejoint le Chelsea FC, au RB. Outre Milan, des clubs tels que les Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Brighton & Hove Albion et Aston Villa de la Premier League anglaise sont également à l’attaque.