Bundesliga : Le BvB Dortmund sur le point de signer Jude Bellingham

Le milieu de terrain des Blues est sur le point de devenir le joueur de 17 ans le plus cher du football mondial, avec 26 millions de livres

Jude Bellingham s’est rendu en Allemagne pour un examen médical au Borussia Dortmund avant son transfert proposé de Birmingham City. Bien que Bellingham n’ait pas signé de contrat professionnel avec les Blues, il est entendu qu’ils recevront des frais de transfert supérieurs à 26 millions de livres sterling.

Le U-17 le plus cher de l’histoire

Les Blues doivent recevoir 25 millions de livres sterling d’avance et « plusieurs millions de plus » en fonction de leurs performances, de leurs résultats et de leurs objectifs.

Bellingham a quitté l’aéroport de Birmingham jeudi matin à bord d’un jet privé, avant l’examen médical. Il ne sera pas mis en quarantaine en raison du couloir de voyage entre le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Jude Bellingham (17 ans) s’est envolé ce matin en direction de Dortmund afin de passer sa visite médicale et de signer contre environ 25 M€.



Le Borussia Dortmund semble vouloir tenir Bellingham à l’écart des médias allemands. Le club avait quatre voitures qui attendaient l’avion – et toutes les quatre sont parties dans des directions différentes, espérant garder le secret sur sa localisation.

Le borussia aime les jeunes anglais

Le club de Bundesliga courtise le milieu de terrain, qui a eu 17 ans en juin, depuis plus de deux ans, dans un contexte de forte concurrence de la part de la plupart des grandes équipes européennes, dont Chelsea, le Real Madrid, le Bayern Munich et, surtout, Manchester United.

Le capitaine des U-17 anglais a choisi Dortmund en raison de la longue histoire du club en matière de développement des jeunes talents et de sa politique visant à leur donner la chance de jouer en Bundesliga.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, sera déçu d’avoir manqué le très talentueux milieu de terrain. United a tout fait pour le faire signer, en lui offrant une visite de leur terrain d’entraînement avec Sir Alex Ferguson.