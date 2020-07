Bundesliga : la relégation entre le Werder Brême et Heidenheim ne fonctionne pas sur Sky

La relégation entre le Werder Brême et le 1. FC Heidenheim est prévue demain! Pourquoi le jeu n’est pas activé Ciel nous vous le dirons ici.

Werder Brême – 1- FC Heidenheim : lieu, date, saison

Le match aller de relégation entre le Werder Brême et le 1. FC Heidenheim aura lieu à Donnersta (2 juillet). Le coup d’envoi est prévu à 20h30 au Weser Stadium de Brême. Les matchs de relégation se jouent également sans spectateurs.

Par conséquent, la relégation entre le Werder Brême et le 1. FC Heidenheim ne fonctionne pas sur Sky

Les matchs de relégation entre le Werder Brême et Heidenheim ne seront pas Ciel transfert. Les jeux ne seront pas non plus diffusés sur la télévision gratuite. La raison en est que le service de streaming DAZN a obtenu les droits de diffusion de la relégation pour cette saison. DAZN montre la première et la deuxième étape en direct et en entier.

Voici les informations les plus importantes sur le transfert du match aller entre Brême et Heidenheim:

Rapport préliminaire : 20 h 15

: 20 h 15 Modérateur : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe commentateur : Levier Uli

: Levier Uli expert : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch le coup d’envoi: 20h30

Prochain DAZN diffuse également le service de streaming Amazon Prime Video la première étape.

DAZN propose en plus des quatre matchs de relégation (Bundesliga – 2e Ligue et 2e Ligue – 3e Ligue) des temps forts de tous les matchs de Bundesliga et des matchs de plusieurs grandes ligues européennes, y compris la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Ligue 1 française, en direct et en Connexion pleine longueur sur appel.

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim dans le téléscripteur en direct

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim : la composition attendue

C’est ainsi que les équipes ont pu entrer dans la relégation:

Werder Bremen: Pavlenka – Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl – Bargfrede – M. Eggestein, Klaassen – Osako – Füllkrug, Rashica

1. FC Heidenheim: Müller – Busch, Mainka, Beermann, Föhrenbach – Dorsch, Griesbeck, kerschbaumer, Thomalla – Otto, Kleindienst

Relégation en Bundesliga : les résultats des dernières années

En onze ans de relégation, la deuxième division ne pouvait l’emporter que trois fois. Le FC Heidenheim espère améliorer ce rythme.

an Club de Bundesliga Deuxième division Premiere jambe Deuxième jambe 2019 VfB Stuttgart Union Berlin 1: 1 0: 0 2018 VfL Wolfsburg Holstein Kiel 3: 1 dix 2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig dix dix 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nuremberg 1: 1 dix 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1: 1 2: 1 N / A 2014 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 0: 0 1: 1 2013 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3: 1 2: 1 2012 Hertha BSC Fortuna Dusseldorf 1: 2 2: 2 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum dix 1: 1 2010 1. FC Nuremberg FC Augsburg dix 2: 2 2009 Energie Cottbus 1. FC Nuremberg 0: 3 0: 2