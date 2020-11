Bundesliga: Bayer Leverkusen – Hertha BSC aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

Le Bayer Leverkusen et le Hertha BSC ont commencé la saison comme deux équipes avec des prétentions en Ligue Europa, mais sont depuis allés dans des directions opposées. Ici vous pouvez découvrir comment vous pouvez regarder le duel entre la 3e et la 13e place de la Bundesliga en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui.

Bayer Leverkusen contre Hertha BSC: toutes les informations importantes

Date: Dimanche 29 novembre

Dimanche 29 novembre Démarrer: 15h30

15h30 Stade: BayArena à Leverkusen

BayArena à Leverkusen Spectateur: Aucun permis

Bundesliga: Leverkusen contre Hertha aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Le jeu ne sera pas diffusé à la télévision gratuite aujourd’hui. Leverkusen – Hertha s’exécute en direct et en exclusivité aujourd’hui Sky Sport Bundesliga 1 avec le commentateur Martin Groß. Le dimanche de Bundesliga commence là-bas à 14h30 avec la modératrice Britta Hofmann et l’expert Martin Schmidt.

Le diffuseur payant propose également une diffusion du jeu en direct, pour cela, vous avez besoin de l’application SkyGo ou du Sky Ticket.

Bundesliga: Leverkusen contre Hertha aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Alternativement, vous pouvez jouer Leverkusen contre Hertha aujourd’hui dans le SPOX– Suivez le téléscripteur en direct, qui vous donne des mises à jour minute par minute sur les opérations de jeu de BayArena.

Par ici le téléscripteur en direct Leverkusen – Hertha.

Leverkusen contre Hertha: les formations probables

Voici comment les équipes pourraient jouer:

Leverkusen: Hradecky – L. Bender, Tah, Dragovic, Sinkgraven – Baumgartlinger – Wirtz, Amiri – Bailey, Schick, Diaby

Hradecky – L. Bender, Tah, Dragovic, Sinkgraven – Baumgartlinger – Wirtz, Amiri – Bailey, Schick, Diaby Hertha: Schwolow – Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt – Stark – Darida, Guendouzi – Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha

Bundesliga: le tableau de la 9e journée

Après huit jours de match, le Bayer Leverkusen n’est pas seulement sur la bonne voie pour la Ligue Europa, mais est sur le chemin de la Ligue des champions. Le Hertha BSC a débuté la saison avec un 4-1 convaincant contre le Werder Brême, mais n’a obtenu que quatre points lors des sept derniers matchs. Le point bas de la saison jusqu’à présent pour le Big City Klub a certainement été les 45 dernières minutes contre BVB, au cours desquelles les capitales ont chuté avec 1: 5 (2: 5 au total) et empoché quatre buts d’Erling Haaland.