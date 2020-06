Bugsnax: de nouveaux détails soulignent le gameplay à la première personne et un mystère

L’une des surprises les plus mémorables de l’événement numérique «L’avenir du jeu» de Sony a été Bugsnax. Le titre coloré et rempli de collations de Octodad développeur Young Horses est certainement accrocheur. C’est accrocheur aussi, si une telle phrase a du sens, étant donné sa chanson agaçante et accrocheuse. Mais il y a plus à Bugsnax’s monde troublant de Snaktooth Island. D’une part, les joueurs vivront le jeu dans une perspective à la première personne. Deuxièmement, les mystères se trouvent profondément dans l’île, attendant apparemment que quelqu’un les découvre. (Ou peut-être les manger. Qui sait?)

Dans une interview avec USgamer, le cofondateur et président de Young Horses, Philip Tibitoski, a expliqué à quoi s’attendre de Bugsnax’s aventure excentrique. Comme l’explique Tibitoski, ce titre à la première personne met en vedette un journaliste qui reçoit un «film mystérieux» d’Elizabert Megafig. Aventurière qui a trébuché sur les êtres titulaires mi-snack, mi-bug connus sous le nom de Bugsnax, Megafig veut que quelqu’un l’aide à documenter ses découvertes. En arrivant sur Snaktooth Island, le joueur apprendra que Megafig est manquant. Tout ce qui reste de sa présence est un groupe de «disciples inadaptés» qu’elle a amassé.

Ainsi, l’objectif du joueur sera de découvrir où se trouve Megafig, tout en documentant les étranges créatures. Surveiller de près les comportements de Bugsnax se révélera sans aucun doute partie intégrante de l’expérience. Cela signifie également que les joueurs doivent surveiller de près ce qui se passe lorsque les créatures sont mangées. Évidemment, selon les scènes de la première bande-annonce, on est susceptible de changer de forme après avoir consommé un Bugsnak. (USgamer note que Bugsnak est le «singulier officiel».)

Jeunes chevaux » Bugsnax sera lancé plus tard cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Epic Games Store.

[Source: USgamer]