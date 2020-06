Buffalo Cops qui a poussé un homme dans une vidéo virale accusé d’agression

Vadim Vereshchagin, PDG de la principale société de production et de distribution russe Central Partnership, dit qu’il est temps pour le monde de donner un second regard au cinéma russe, en particulier les titres commerciaux lisses qui accumulent le box-office boffo à la maison.

« L’essentiel pour nous en ce moment est d’expliquer aux acheteurs étrangers principalement, » Regardez, nous avons de bons films. Nous ne demandons pas le même montant que les studios indépendants d’Hollywood. Mais vous obtenez la même chose [quality],' » il dit.

Le Partenariat central a débuté dans les années 1990 en tant que groupe de production télévisuelle, avant de s’étendre à la distribution de plats principalement pour l’art et essai. Au début des années 2000, il a commencé à évoluer vers des titres grand public et, depuis 2009, est le distributeur exclusif de Paramount Pictures en Russie. Sa bibliothèque comprend des films des meilleurs studios américains et européens, ainsi qu’un vaste catalogue de films d’art et d’essai et de films commerciaux russes.

L’ardoise actuelle de la société, qu’elle présentera aux acheteurs lors de l’événement des acheteurs clés organisé par l’organisme russe de promotion du film Roskino, couvre toute la gamme des drames à indice d’octane élevé avec des effets spéciaux éclaboussants à un biopic sportif sur une star du football soviétique et une flopée de films d’horreur.

«Tchernobyl. Abyss »est le premier long métrage russe majeur à décrire les conséquences de l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le sujet de la minisérie primée aux Emmy Awards de HBO« Tchernobyl ». Réalisé par Danila Kozlovsky, il est produit par les nominés aux Oscars Alexander Rodnyansky et Sergey Melkumov («Leviathan», «Loveless»), Kozlovsky («The Coach»), Vadim Vereshchagin («Billion», «Text», «Son of a Rich ») Et Rafael Minasbekyan (« Furieux »,« Frontier »).

« Fire » est un actionneur au rythme effréné des héroïques sauteurs de fumée qui se battent contre le désastre. « Quand vous le voyez, vous ne croiriez pas que ce sont des effets spéciaux », explique Vereshchagin. «C’est une production de 10 millions de dollars. Bonne chance aux États-Unis pour tout ce qui est inférieur à cinquante ans. » Pic est réalisé par Alexey Nuzhniy et produit par Leonid Vereshchagin («Three Seconds», «The Crew»), Anton Zlatopolsky («Three Seconds», «Attraction»), Rafael Minasbekyan («Furious», «Frontier») et Nikita Mikhalkov («The Crew», «Three Seconds»).

« Silver Skates », que Vereshchagin décrit comme « » Titanic « sur la glace », est un roman d’aventure qui se déroule à la fin du XIXe siècle dans le pays des merveilles d’hiver de Saint-Pétersbourg. Réalisé par Mikhail Lokshin, il est produit par Petr Anurov («The Coach»), Leonid Vereshchagin («Three Seconds», «Viking», «The Crew») et Rafael Minasbekyan («Furious», «Frontier»).

« Streltsov » est basé sur la vie du talent montante du football soviétique Eduard Streltsov, dont la carrière a soudainement déraillé à la veille de la Coupe du monde. Le film est réalisé par Ilya Uchitel et produit par Aleksey Uchitel («Matilda», «The Fool»), Rafael Minasbekyan («Furious», «Frontier»), Leonid Vereshchagin («Three Seconds», «The Crew»), et Anton Zlatopolsky («Trois secondes», «Attraction»).

Le Partenariat central a déjà remporté l’or avec le genre sportif, Vereshchagin soulignant le succès du drame cerceau « Trois secondes », qui a rapporté 14 millions de dollars en Chine – un record pour un film russe. La tenue vend également quatre films d’horreur. «Ces films voyagent», explique Vereshchagin. « Il y a beaucoup de films d’horreur locaux que nous fabriquons et produisons spécifiquement pour le marché international, parce que c’est là que l’argent est. »

Le vétéran exécute les plateformes de crédit comme le Key Buyers Event en présentant des exemples de films de genre russes qui pourraient bouleverser les attentes des acheteurs étrangers habitués uniquement à la production d’art et d’essai du pays. «La qualité de notre production augmente régulièrement. Nos productions sont actuellement au même niveau que les productions européennes », dit-il. Il ajoute que même si les films de guerre russes à gros budget comme «Stalingrad» et «T-34» se sont largement vendus dans le passé, même les drames et les comédies locales «commencent également à sortir de la Russie».